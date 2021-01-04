أعلنت شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 150 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول"، إن أسباب الزيادة تتمثل في تمكينها من تنفيذ خططها الاستراتيجية والتشغيلية ودعم التوسع في الخدمات اللوجستية.

وأشارت إلى أن زيادة رأس المال تحتاج لموافقات الجهات الرسمية ذات العلاقة بالإضافة إلى الجمعية العمومية غير العادية.





وأضافت أنه سيتم الإعلان لاحقاً عند تعيين مستشار مالي لإدارة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية، وعند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية وعند وجود أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص.

وستكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

وكانت "تداول" قد أعلنت في وقت سابق إضافة أسهم شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية، إلى "تاسي" ومؤشر قطاع الخدمات التجارية والمهنية.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن الشركة وزعت 1.25 مليون ريال على 2.5 مليون سهم، ليصل بذلك نصيب السهم من الأرباح نحو 0.5 ريال للسهم.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، والتي سوف يتم الاعلان عنها لاحقا.