يصوت مساهمو شركة سوليدرتي السعودية للتكافل، وشركة الجزيرة تكافل تعاوني "الجزيرة تكافل"، يوم 26 يناير 2021، في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لكل شركة، على العرض المقدم من شركة الجزيرة تكافل تعاوني لدمج سوليدرتي تكافل في شركة الجزيرة تكافل.

وقالت الشركتان في بيانين منفصلين على السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، إن جدول أعمال الجمعيتين يتضمن التصويت على أحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين شركة الجزيرة تكافل تعاوني وشركة سوليدرتي السعودية للتكافل بتاريخ 23 أغسطس 2020.

ويصوت مساهمو "الجزيرة تكافل" على زيادة رأس مال الشركة من 350 مليون ريال إلى نحو 470.66 مليون ريال، وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج، على أن تسري هذه الزيادة عند نفاذ الاندماج وفقاً لأحكام نظام الشركات واتفاقية الاندماج.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد وافقت على طلب زيادة رأسمال شركة الجزيرة تكافل تعاوني من 350 مليون ريال إلى 470.66 مليون ريال؛ عبر إصدار نحو 12.066 مليون سهم عادي، لغرض دمج شركة سوليدرتي السعودية للتكافل في شركة الجزيرة تكافل تعاوني ونقل جميع أصول شركة "سوليدرتي" والتزاماتها إلى شركة "الجزيرة تكافل" من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

وفي حال موافقة مساهمي شركة الجزيرة تكافل تعاوني على قرار زيادة رأس المال، وموافقة مساهمي شركة سوليدرتي السعودية للتكافل على العرض المقدم في الجمعية العامة غير العادية لكل منهما، سيتم إصدار أسهم العوض لصالح مساهمي شركة سوليدرتي السعودية للتكافل المستحقين وفقاً لسجل المساهمين لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية، وإلغاء إدراج أسهم شركة سوليدرتي السعودية للتكافل في السوق المالية السعودية بعد نفاذ قرار الاندماج.