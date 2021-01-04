  • مباشر
اللغة

وزارة الطاقة تزيد غاز الإيثان المخصص لـ"كيان السعودية"

كيان السعودية مناسبة
شركة كيان السعودية
سوق السعودية

وزارة الطاقة تزيد غاز الإيثان المخصص لـ"كيان السعودية"

 سيزيد بنحو 30 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات "كيان السعودية"، اليوم الاثنين، عن موافقة وزارة الطاقة لطلبها زيادة تخصيص غاز الإيثان، وذلك بتخصيص مقدار لا يزيد عن 30 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً على أساس المتوفر من المشاريع المستقبلية لزيادة إنتاج الغاز.

وذكرت "كيان السعودية" في بيان على السوق المالية السعودية "تداول"، أن ذلك وفق الشروط والأحكام الواردة في خطاب زيادة التخصيص والتي تتضمن الالتزام بتقديم خطة لتنفيذ المشاريع التحويلية وإحلال الغاز الجاف محل الوقود السائل "الزيت الخام الثقيل"، والعمل مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" على الاستفادة المثلى من اللقيم.

وأشارت الشركة إلى أنها ستعمل مع الوزارة لوضع خطة زمنية للبدء في الاستفادة من اللقيم الإضافي والذي سيتم الإعلان عنه في حينه مع الأثر المالي الإيجابي.

شركات سوق السعودية "التموين" تفوز بعقد بـ17 مليون ريال لرالي داكار 2021

كانت شركة "كيان السعودية" قد تحولت لخسائر فصلية في الربع الثالث من 2020، بلغت 28.2 مليون ريال، مقابل أرباح 1.26 مليون ريال.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2020، تكبدت الشركة 943 مليون ريال، مقابل 469.4 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بارتفاع في قيمة الخسائر 101%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

نوبة ضحك هستيرية تقتل أعظم رسامي اليونان نوبة ضحك هستيرية تقتل أعظم رسامي اليونان
"الدعم السريع تحت المجهر"..قضية بهاء لم تغلق في السودان

الأكثر قراءة

"كل اللي في العناية مات".. مشهد مؤلم لضحايا كورونا بمصر
انتهاء تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى السعودية انتهاء تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى السعودية
هكذا ينتهي كورونا هذا العام.. شرطان من الصحة العالمية هكذا ينتهي كورونا هذا العام.. شرطان من الصحة العالمية
فيديو جديد ينشر لأول مرة.. لحظة قصف سيارة سليماني فيديو جديد ينشر لأول مرة.. لحظة قصف سيارة سليماني
ظاهرة فلكية غير مسبوقة في سماء القاهرة ظاهرة فلكية غير مسبوقة في سماء القاهرة
فريق بايدن يرد على تحرك الشيوخ.. فريق بايدن يرد على تحرك الشيوخ.. "سندخل البيت الأبيض"

قبل أن تذهب

ما مهام القوات الخاصة للأمن البيئي في السعودية؟
ما مهام القوات الخاصة للأمن البيئي في السعودية؟

اكتشف المزيد