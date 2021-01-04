أعلنت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات "كيان السعودية"، اليوم الاثنين، عن موافقة وزارة الطاقة لطلبها زيادة تخصيص غاز الإيثان، وذلك بتخصيص مقدار لا يزيد عن 30 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً على أساس المتوفر من المشاريع المستقبلية لزيادة إنتاج الغاز.

وذكرت "كيان السعودية" في بيان على السوق المالية السعودية "تداول"، أن ذلك وفق الشروط والأحكام الواردة في خطاب زيادة التخصيص والتي تتضمن الالتزام بتقديم خطة لتنفيذ المشاريع التحويلية وإحلال الغاز الجاف محل الوقود السائل "الزيت الخام الثقيل"، والعمل مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" على الاستفادة المثلى من اللقيم.

وأشارت الشركة إلى أنها ستعمل مع الوزارة لوضع خطة زمنية للبدء في الاستفادة من اللقيم الإضافي والذي سيتم الإعلان عنه في حينه مع الأثر المالي الإيجابي.

كانت شركة "كيان السعودية" قد تحولت لخسائر فصلية في الربع الثالث من 2020، بلغت 28.2 مليون ريال، مقابل أرباح 1.26 مليون ريال.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2020، تكبدت الشركة 943 مليون ريال، مقابل 469.4 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بارتفاع في قيمة الخسائر 101%.