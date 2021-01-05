وقعت الشركة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكورب"، وهي مؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف، اتفاقية تمويل بقيمة 125 مليون دولار لمدة 5 سنوات مع شركة "أكوا باور"، المطور والمستثمر والمشغل السعودي الرائد عالمياً في قطاع توليد الطاقة ومحطات تحلية المياه، وذلك لدعم مشاريع "أكوا باور" المستقبلية.

وقالت "أكوا باور"، في بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إن اتفاقية التمويل تعزز حصة التقنيات الخضراء والطاقة المتجددة في استثمارات أبيكورب والتي باتت حالياً تشكّل أكثر من 15% من إجمالي محفظة التمويل الحالية.

وأضافت أنه سيتم تخصيص التمويل لدعم استثمارات "أكوا باور" في مشاريع الطاقة المتجددة في الدول التي تعمل بها، إضافة إلى تمويل استثماراتها بالأسواق عالية النمو التي تستهدفها الشركة مستقبلاً، وذلك تماشياً مع الرؤية المشتركة لدى أبيكورب و"أكوا باور" المتمثلة في دعم عملية التحول بقطاع الطاقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأوضحت أنه التمويل من خلال فترة المرابحة البالغة خمس سنوات يتناسب مع متطلبات تمويل مشاريع الطاقة المتجددة النموذجية، ما يتيح ملاءة مالية قوية أكبر خلال مرحلة التطوير الأولية لمثل هذه المشاريع.

وتابعت: "كما يمكن استخدام التمويل كقرض دوار خلال السنوات الثلاث الأولى من فترة التمويل، حيث يمكن تسويته وإعادة رسمه وفقاً لاحتياجات السيولة لدى "أكوا باور"، ما يمكّن الشركة من إعادة تدوير رأس المال وزيادة القدرة المالية لتطوير محفظة المشاريع ونموها.

وكانت أبيكورب قد قدمت في شهر أكتوبر الماضي تمويلاً بقيمة 70.5 مليون دولار لدعم "أكوا باور" وشركائها لتطوير المرحلة الخامسة من مجمع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يعدّ أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم.

تجدر الإشارة إلى أن الطاقة المتجددة تعدّ قطاعاً واعداً في مزيج الطاقة الإقليمي، حيث تتوقع أبيكورب أن تستأثر بنحو ثلث (32%) القيمة الإجمالية لمشاريع الكهرباء المخطط لها والمقررة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الأعوام 2020-2024، وهي الحصة الأكبر من نوعها مقارنة بمصادر توليد الكهرباء الأخرى.

يُذكر أن مكتب "بيكر آند ماكينزي" (Baker & McKenzie) في البحرين قام بدور المستشار القانوني لأبيكورب في هذا التمويل، فيما قام مكتب "أشورست إل إل بي" من مقره في الرياض بدور المستشار القانوني لأكوا باور.