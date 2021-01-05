توقعت شركة الراجحي المالية تحسن الأرباح المجمعة لقطاع البتروكيماويات بسوق الأسهم السعودية، في الربع الرابع 2020 مدعوما بارتفاع أسعار المنتجات ومستوى الطلب الأفضل على المنتجات نتيجة لتخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا، ويمكن الاطلاع على التقرير عبر الضغط على الملف المرفق.

ورجحت الراجحي المالية في تقرير صدر عنها الثلاثاء يستعرض أداء الشركات التي تراقبها في الربع الرابع من العام الماضي، أن تكون ظروف العرض المنخفض بسبب عمليات الإغلاق المخططة العديدة للمصانع، مقرونة مع ارتفاع تكاليف أسعار الحاويات عامل مهم في إبقاء أسعار المنتجات (غالبا البوليمرات) عند مستويات مرتفعة خلال الربع، مما يؤكد انتعاشا حادا في ربحية القطاع.

وقد استمرت منتجات البوليمرات الرئيسية (البولي اثيلين منخفض الكثافة، البولي اثيلين مرتفع الكثافة، والبولي بروبلين) في المحافظة على ارتفاعها، اذ ارتفعت في نطاق يتراوح بين 10% و20% على أساس ربعي في الربع الرابع ينما قفزت أسعار الميثانول والبولي كربونات، وجلايكول الاثيلين الأحادي على أساس سنوي بنسب 33% و42% و7% على التوالي.

من جانب آخر، فقد ارتفعت أسعار سوائل الغاز الطبيعي (البروبان: 9.5% والبوتان 17% على أساس ربعي) وكان ذلك يعزى أساسا للعوامل الموسمية، رغما عن أنها لاتزال أقل من مستوياتها للربع الأخير من العام السابق.

وبقيت أسعار النافثا مرتفعة 1.2% مستقرة بشكل عام خلال الربع، مما يؤكد فروقات أسعار منتجات أفضل لمنتجي البتروكيماويات المحليين في السعودية.

وفي قطاع الاتصالات السعودي، توقع تقرير الراجحي المالية أن يشهد قطاع الاتصالات نموا متوسطا في الإيرادات، بسبب القيود المفروضة على السفر مقارنة بالعام الماضي.

كما توقع التقرير أيضا أن تستمر العديد من نشاطات السفر المحلي والأعمال في دعم الطلب على خدمات الاتصالات الهاتفية والبيانات، وذلك على الرغم من أن شركة الاتصالات السعودية من المتوقع أن تحقق مجموعة جيدة من الأرقام وأن شركة فودافون مصر- الاتصالات السعودية لم تعلن عن عملية الاندماج.

ومع ذلك يتوقع التقرير أن تحافظ الاتصالات السعودية على مستوى توزيعات أرباحها عند ريال واحد لكل سهم حتى تسوية الذمم المدينة مع الحكومة.

وأفاد التقرير أن اعلان موبايلي عن عمل توزيعات أرباح أسهم بعد فترة انقطاع دامت 5 سنوات، يعتبر تأكيدا لمجموعة جيدة من الأرقام في الربع الرابع 2020، وبالنسبة لشركة زين السعودية، فإنها مرشحة أيضا للاستفادة من تسديد الدين من حقوق الإصدار وتحقيق الوفورات المحتملة لمرة واحدة من عكس رسوم امتياز.