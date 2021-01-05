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"سدافكو" توزع 96 مليون ريال على المساهمين

سدافكو
الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"
سوق السعودية

"سدافكو" توزع 96 مليون ريال على المساهمين

عن نصف السنة المالية للشركة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو" عن توزيع أرباح نقدية مرحلية على مساهمي الشركة عن نصف السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2020، بواقع 3 ريالات للسهم، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 30%.

وقالت "سدافكو" في بيان على السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي المبلغ الموزع نحو 95.999 مليون ريال لنحو 32 مليون سهم.

وأضافت أن أحقية الأرباح تكون لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق الأربعاء 6 يناير 2021، والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، بينما يكون تاريخ التوزيع 25 يناير 2021.

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كانت أرباح الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"، قد ارتفعت إلى 140.8 مليون ريال بنهاية النصف الأول المنتهي في سبتمبر 2020 بنسبة 14.4%، مقارنة بـ123 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى صعيد الأرباح الفصلية، ارتفعت أرباح "سدافكو" بـ8% لـ70 مليون ريال بالربع الثاني، مقارنة بـ65.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وتبدأ السنة المالية للشركة مطلع أبريل من كل عام حتى نهاية مارس من العام التالي.

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