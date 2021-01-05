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"الحكير" تفتتح أول صالتي سينما سينابوليس بالسعودية

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صالة عرض سينمائي بالسعودية
سوق السعودية

"الحكير" تفتتح أول صالتي سينما سينابوليس بالسعودية

عبر شركة الترفيه الفاخر

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية "مجموعة الحكير" عن افتتاح شركتها الشقيقة "شركة الترفيه الفاخر" لأول موقعي عرض سينمائي في المملكة العربية السعودية بتاريخ 4 يناير 2021 تحت مسمى العلامة التجارية سينابوليس.

وقالت "مجموعة الحكير" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن الموقع الأول هو مركز لولو مول بمدينة الدمام في حي العدامة وتضم 7 شاشات عرض، وبطاقة استيعابية 636 مقعداً، والموقع الثاني هو مركز الجامعة بلازا بمدينة جدة في حي الجامعة وتضم 8 شاشات عرض، وبطاقة استيعابية 892 مقعداً، كما يتضمن المشروعان تجربة شاشة الأطفال "الجونيور" الفريدة.

وأشارت إلى أنه سوف يتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة وذلك من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الزائرين.

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وأوضحت أن هذه الافتتاحات تأتي ضمن الخطة التوسعية لشركة الترفيه الفاخر بافتتاح صالات عرض سينمائي في أكثر من مدينة داخل المملكة العربية السعودية خلال الأعوام القادمة.

وتوقعت أن يظهر الأثر المالي لهذه الأنشطة في الربع الأول من العام 2021. ويذكر أن حصة مجموعة الحكير في شركة الترفيه الفاخر تبلغ 31%.

كانت مجموعة الحكير قد وقعت اتفاقية شراكة لإنشاء وتشغيل دور عرض سينمائي بالمملكة العربية السعودية مع كل من شركة سينابوليس العالمية ومجموعة الطاير الإماراتية في عام 2018.

ويذكر أن شركة سينابوليس تعتبر رابع أكبر سلسلة دور عرض سينمائي بالعالم والأكبر في أميركا اللاتينية، وتدير 652 مجمع سينمائي في 14 دولة حول العالم.

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