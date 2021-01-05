أعلنت "شعاع كابيتال، المدرجة في سوق دبي المالي، عن استثمار الصناديق التي تديرها في "أنغامي"، وهي منصة تكنولوجيا بث الموسيقى الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقالت الشركة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن هذا الاستثمار جزء من جولة التمويل الأحدث لشركة "أنغامي"، حيث تستثمر الصناديق المدارة من شعاع والمستثمرون المشاركون في النمو المستقبلي لشركة "أنغامي".

وأوضح جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي لشركة "شعاع كابيتال" أن "أنغامي تنسجم إلى حد بعيد مع معايير الاستثمار لدينا، حيث كانت أول منصة تكنولوجيا لبث الموسيقى في المنطقة عام 2012، وحققت نمواً استثنائياً منذ ذلك الحين. ونحن في "شعاع كابيتال" نواصل البحث عن استثمارات قادرة على خلق قيمة مهمة لمستثمرينا مثل "أنغامي" والتي تشكل استمراراً لرحلتنا الاستثمارية في الحلول والخدمات التكنولوجية".

وقال إيلي حبيب، الشريك المؤسس في "أنغامي": "فيما تواصل "أنغامي" سعيها لتحقيق النمو والانتشار السريعين مع التركيز على الربحية، يسرنا الحصول على دعم ’شعاع كابيتال‘ ومستثمريها المشاركين في هذه الجولة التمويلية. وبعد جولة التمويل الأخيرة في عام 2016، كان من المهم جداً بالنسبة لنا أن نتشارك مع المستثمرين المناسبين الذين يفهمون منطقتنا ونموذج نمونا، وهذا ينطبق تماماً على ’شعاع كابيتال‘ ومستثمريها".

وتأسست "أنغامي" في بيروت عام 2012 كأول منصة تكنولوجيا لبث الموسيقى عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتعتبر اليوم المنصة الموسيقية الرائدة في المنطقة مع مكتبة تضم أكثر من 50 مليون أغنية متاحة لأكثر من 70 مليون مستخدم، ولديها الآن مكاتب في بيروت ودبي والقاهرة والرياض.

وكانت "أنغامي" قد حققت في عام 2019 ما يزيد على 10 مليارات بث موسيقي. ووفقاً لبحث حديث أجرته "جراند فيو"، من المتوقع للمنصة أن تواصل نموها وسط تقديرات بأن تحقق منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا معدل نمو سنوي مركب يتجاوز 21% بين عامي 2020 - 2027 (مقارنة مع 17.8% معدل النمو السنوي المركب العالمي الإجمالي).