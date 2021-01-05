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نتورك إنترناشونال تعين رئيسا تنفيذيا جديدا.. من هو؟

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نتورك إنترناشونال للمدفوعات
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نتورك إنترناشونال تعين رئيسا تنفيذيا جديدا.. من هو؟

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العربية.نت

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عينت شركة نتورك إنترناشونال للمدفوعات في الشرق الأوسطـ، اليوم الثلاثاء، المسؤول التنفيذي في ماستركارد ناندان مير رئيسا تنفيذيا جديدا لها خلفا لسيمون هاسلام الذي سيترك المنصب.

وقالت الشركة إنه بعد إشرافه على إدراج الشركة في أبريل نيسان 2019، قرر هاسلام التقاعد وسيستقيل بحلول نهاية هذا الشهر.

يأتي رحيل هاسلام بعد أن انخفض سعر سهم نتورك إنترناشونال بنحو 50% خلال العام الماضي، بحسب ما ورد في "رويترز".

وقالت الشركة لرويترز إن هاسلام سيتقاعد، وإن رحيله لا علاقة له بأداء سعر السهم أو بالأسئلة المتعلقة بصفقة دي.بي.أو.

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بدورهم، أفاد محللون لدى جيفريز "من غير المرجح أن يُنظر إلى فترة قيادة هاسلام لنتورك إنترناشونال على مدى 4 سنوات على أنها ناجحة بالنظر إلى أداء السهم منذ الطرح العام الأولي"، مضيفين أن المستثمرين لا يزالون قلقين بشأن الاستحواذ المقترح من الشركة على مجموعة دي.بي.أو عمليات أوسع.

وكانت نتورك إنترناشونال قد أفادت في ديسمبر كانون الأول، أنها عينت شركة المحاماة فريشفيلدز بروكهاوس ديرينجر "Freshfields Bruckhaus Deringer" لفحص صفقة شركة المدفوعات الإفريقية دي.بي.أو المزمعة البالغ قيمتها 288 مليون دولار.

وقال هاسلام في بيان الشركة إنه سيعمل مع الرئيس التنفيذي الجديد مير خلال فترة انتقالية لإتمام صفقة بي.بي.أو.

وأضافت الشركة في بيان أن مير، وهو حاليا رئيس إستراتيجية ماستركارد للأسواق الدولية، عمل أيضا لدى أميركان إكسبريس وسيتي غروب والبنك المتحد لأفريقيا.

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