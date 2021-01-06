أوضحت شركة إعمار العقارية تفاصيل صفقة بيعها لفندق "العنوان سكاي فيو" لصندوق أوروبي، مؤكدة أن قيمة الصفقة هي 750 مليون درهم، ما يعادل 204 ملايين دولار، وأنها تمت في ديسمبر من العام الماضي.



وأشارت الشركة إلى أن الأثر الصافي للصفقة هو ارتفاع قيمة أصولها بـ50 مليون درهم، ستظهر في نتائج الربع الرابع في عام 2020.

وتعد الصفقة الجديدة واحدة من أكبر الصفقات العقارية في السوق، وتؤكد جاذبية مشاريع دبي ومناعتها ضد آثار تفشي الوباء، كما تعكس رغبة المستثمرين الدوليين في الاستثمار في أصول عقارية فريدة وذات قيمة مضافة.

وكانت شركة إعمار قد باعت خمسة من فنادقها قبل عامين لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق في صفقة بلغت حينها مليارين ومئتي مليون درهم.

إلى ذلك، تراجعت الأرباح الفصلية لشركة إعمار العقارية بنسبة 67% لتصل إلى 430 مليون درهم.

وعزت الشركة تراجع أرباحها إلى تراجع الإيرادات نتيجة الجائحة، وبنسبة 28% لتصل إلى 4.3 مليار درهم.

كما تراجعت الأرباح الفصلية لشركة إعمار للتطوير بنسبة 53% لتصل إلى 320 مليون درهم.

وتراجعت الإيرادات لنفس الفترة بنسبة 31% لتصل إلى 2.3 مليار درهم.