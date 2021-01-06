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"رحى الصافي" تستحوذ على "المطاحن الأولى" بملياري ريال

مطاحن الدقيق في السعودية
مطاحن للدقيق في السعودية
اقتصاد السعودية

"رحى الصافي" تستحوذ على "المطاحن الأولى" بملياري ريال

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العربية.نت

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أعلنت شركة "رحى الصافي للأغذية " في السعودية التي تضم كونسرتيوم من مجموعة المطلق وشركة الصافي القابضة وشركة أبونيان التجارية وشركة عيسى الغرير للاستثمار، عن استكمال عملية الاستحواذ على شركة "المطاحن الأولى" بصفقة قدرت بمليار ريال تعادل 540 مليون دولار.

كما تأتي الصفقة في باكورة المرحلة الأولى من خطة هيئة الحبوب لخصخصة مطاحن الدقيق وصوامع الحبوب السعودية، المملوكة سابقًا لصندوق الاستثمارات العامة.

تٌمثّل شركات مطاحن الدقيق فرصة جاذبة للاستثمار في أحد أكبر أسواق الدقيق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تتمتع بمعدلات نمو عالية ومغرية للقطاع الخاص لتطوير إنتاجية القطاع والارتقاء بجودة منتجاته.

كما يعد قطاع مطاحن إنتاج الدقيق من القطاعات التي يجري العمل على تخصيصها بالكامل وفقاً لبرامج الرؤية 2030، حيث تٌمثّل عملية التخصيص هذه أحد مبادرات الركيزة الثالثة من وثيقة برنامج التخصيص التي تحظى بإشراف ودعم الجهات التنظيمية والتنفيذية المُختصة وعلى رأسها وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للتخصيص والجهات ذات العلاقة.

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