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علي بابا تعتزم جمع 5 مليارات دولار من بيع سندات

شركة علي بابا
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اقتصاد الصين

علي بابا تعتزم جمع 5 مليارات دولار من بيع سندات

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هونغ كونغ - رويترز

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قالت أربعة مصادر مطلعة إن مجموعة علي بابا الصينية للتجارة الإلكترونية تعتزم جمع ما لا يقل عن 5 مليارات دولار عبر بيع سندات مقومة بالدولار هذا الشهر.

وذكر أحد المصادر أن حصيلة البيع قد تصل إلى 8 مليارات دولار وفقا لمدى استجابة المستثمرين، مشيرا إلى أن الشركة ستستخدم هذه الأموال لأغراض الإنفاق العام للشركة.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم ذكر أسمائها لأنها غير مخولة بالحديث إلى الإعلام، إن الخطة، بما في ذلك الإطار الزمني، ليست نهائية وعرضة للتغيير.

وامتنعت علي بابا عن التعقيب. وتأتي خطة جمع الدين بعد شهور من كلمة ألقاها الملياردير جاك ما المشارك في تأسيس المجموعة بشأن القواعد التنظيمية التي تكبل الإبداع والتي أدت إلى إرجاء طرح عام أولي بقيمة 37 مليار دولار لشركة آنت التابعة لعلي بابا.

وبعدها فتحت الجهات التنظيمية الصينية تحقيقا لمكافحة الاحتكار بحق علي بابا وأمرت وحدتها آنت بتعديل أنشطة الإقراض وغيرها من أنشطة التمويل الاستهلاكي بما في ذلك تأسيس شركة قابضة منفصلة لتلبية شروط رأس المال.

وسيكون جمع الأموال المزمع اختبارا لثقة المستثمرين في علي بابا ويأتي بعد غياب ما عن الساحة العامة على مدى الشهرين الماضيين مما أثار تكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مكانه.

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