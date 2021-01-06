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سابك للمغذيات الزراعية تفتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة

شركة سابك للمغذيات الزراعية
موقع تابع لشركة سابك للمغذيات الزراعية
سوق السعودية

سابك للمغذيات الزراعية تفتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة

بعد التعديل الأخير على النظام الأساس للشركة

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة سابك للمغذيات الزراعية عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الحالية والتي بدأت في 29 مارس 2020، وتنتهي في 28 مارس 2023 وذلك للمقعد المستحدث الذي نشأ بعد التعديل الأخير على النظام الأساس للشركة والموافق عليه من قبل الجمعية العامة غير العادية.

كانت الجمعية العامة غير العادية للشركة قد وافقت على تعديل المادة 17 من النظام الأساس للشركة والخاصة بإدارة الشركة ليصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة 8 أعضاء.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إن الترشح لعضوية مجلس الإدارة يكون وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى سياسة عضوية مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة العادية.

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وأضافت أن التعيين يسري اعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية، وينتهي بانتهاء دورة المجلس الحالية في 28 مارس 2023.

وأوضحت سابك للمغذيات الزراعية، أنه على الراغبين في الترشح لعضوية المجلس التقدم بطلب الترشح إلى لجنة المكافآت والترشيحات، في موعد أقصاه يوم الأحد 7 فبراير 2021 كما سيتم انتخاب العضو المرشح خلال اجتماع الجمعية العامة القادم، والذي سيعلن عن موعده لاحقاً.

كانت شركة سافكو قد أعلنت عن تغيير اسمها إلى سابك للمغذيات الزراعية، بعد أن رفعت شركة سابك حصتها فيها فوق عتبة 50%، في إطار صفقة بين الشركتين.

وبموجب هذه الصفقة، استحوذت شركة "سافكو" على وحدة المغذيات الزراعية التابعة لسابك بالكامل، وأصدرت مقابل ذلك نحو 59 مليون سهم جديد لصالح "سابك"، ما نتج عنها زيادة نسبة ملكية شركة سابك في سافكو من 43% إلى 50.1%.

وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة سافكو قد وافقت في نوفمبر الماضي على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة بنحو 14% إلى 4.76 مليار ريال لغرض الاستحواذ على جميع الحصص في رأسمال شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية والمملوكة من قبل شركة سابك.

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