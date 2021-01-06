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مساهمو حلواني إخوان يصوتون على توزيعات الأرباح 3 فبراير

حلواني إخوان مناسبة
شركة حلواني إخوان
سوق السعودية

مساهمو حلواني إخوان يصوتون على توزيعات الأرباح 3 فبراير

بإجمالي 47.14 مليون ريال

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دبي - العربية.نت

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دعا مجلس إدارة شركة حلواني إخوان، المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم 3 فبراير 2021، للتصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي 2020 بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد وبنسبة 15% من رأس المال، بإجمالي 47.14 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن الأحقية تكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

ويصوت المساهمون على قرار مجلس الإدارة بتعيين غسان بن أحمد عامودي عضواً مستقل بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ 17 يوليو 2020 وحتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية للمجلس بتاريخ 6 نوفمبر2021 بدلاً عن العضو المستقيل أحمد بن عبدالله خياط "(مستقل).

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وكانت شركة حلواني إخوان قد أعلنت عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2020، وكذلك التوصية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم.

وقالت شركة حلواني إخوان في بيان سابق، إن مجلس الإدارة أوصى للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2020م، بواقع 1.5 ريال للسهم، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 15%.

وأضافت الشركة أن إجمالي المبلغ الموزع نحو 47.14 مليون ريال لنحو 31.4 مليون سهم.

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