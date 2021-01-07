قالت مجموعة LVMH الفرنسية، اليوم الخميس، إنها أكملت استحواذها على شركة تيفاني للمجوهرات الأميركية، بعدما تعرضت الصفقة للكثير من العراقيل بسبب جائحة كورونا.

وأعلنت شركة LVMH عن تعيين أنتوني ليدرو رئيسا تنفيذيا جديدا لشركة تيفاني.

وفي أكتوبر الماضي، اتفقت كل من Tiffany & Co وLVMH على خفض سعر صفقة الاستحواذ، لتنهيا بذلك نزاعا قانونيا بينهما.

وتم تحديد سعر الاستحواذ الجديد عند 131.5 دولار للسهم بدلا من 135 دولارا في الصفقة الأصلية، لتصبح قيمة الصفقة الجديدة 15.8 مليار دولار.

السعر الجديد يعني خصما بـ425 مليون دولار لشركة LVMH التي يقودها الملياردير رجل الأعمال Bernard Arnault. وستمنح الصفقة LVMH دورا أكبر في مجال المجوهرات الفاخرة.

وجرى الاتفاق على عملية الاستحواذ وقيمتها في نوفمبر من 2019، لكن كل شيء تغير منذ ذلك الحين، خاصة أن الطلب على السلع الفاخرة كان بين أكثر المتأثرين من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أغلب دول العالم خلال جائحة كورونا.