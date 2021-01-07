  • مباشر
اللغة

اكتمال استحواذ LVMH على تيفاني مقابل 15.8 مليار دولار

تيفاني
شركة تيفاني
استحواذ

اكتمال استحواذ LVMH على تيفاني مقابل 15.8 مليار دولار

بعد عراقيل سببها كورونا

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت مجموعة LVMH الفرنسية، اليوم الخميس، إنها أكملت استحواذها على شركة تيفاني للمجوهرات الأميركية، بعدما تعرضت الصفقة للكثير من العراقيل بسبب جائحة كورونا.

وأعلنت شركة LVMH عن تعيين أنتوني ليدرو رئيسا تنفيذيا جديدا لشركة تيفاني.

وفي أكتوبر الماضي، اتفقت كل من Tiffany & Co وLVMH على خفض سعر صفقة الاستحواذ، لتنهيا بذلك نزاعا قانونيا بينهما.

بنك إنجلترا: تراجع مبيعات الشركات البريطانية تفاقم في ديسمبر                اقتصاد اقتصاد بريطانيا بنك إنجلترا: تراجع مبيعات الشركات البريطانية تفاقم في ديسمبر               

وتم تحديد سعر الاستحواذ الجديد عند 131.5 دولار للسهم بدلا من 135 دولارا في الصفقة الأصلية، لتصبح قيمة الصفقة الجديدة 15.8 مليار دولار.

السعر الجديد يعني خصما بـ425 مليون دولار لشركة LVMH التي يقودها الملياردير رجل الأعمال Bernard Arnault. وستمنح الصفقة LVMH دورا أكبر في مجال المجوهرات الفاخرة.

وجرى الاتفاق على عملية الاستحواذ وقيمتها في نوفمبر من 2019، لكن كل شيء تغير منذ ذلك الحين، خاصة أن الطلب على السلع الفاخرة كان بين أكثر المتأثرين من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أغلب دول العالم خلال جائحة كورونا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

بعد صور المستشفى.. ماذا سيحدث بعد صور المستشفى.. ماذا سيحدث "لو خرج من قبره" بدمشق؟
حرق وتفجيرات.. تاريخ مبنى الكونغرس طيلة 200 عام حرق وتفجيرات.. تاريخ مبنى الكونغرس طيلة 200 عام

الأكثر قراءة

وقف تمويل فضائيات إخوانية.. وتعليق أفلام مسيئة لمصر وقف تمويل فضائيات إخوانية.. وتعليق أفلام مسيئة لمصر
عاشقة لترمب وخدمت بالجيش.. من هي قتيلة الكابيتول؟ عاشقة لترمب وخدمت بالجيش.. من هي قتيلة الكابيتول؟
الكونغرس يستأنف تصديق فوز بايدن.. سقوط الاعتراضات يتوالى الكونغرس يستأنف تصديق فوز بايدن.. سقوط الاعتراضات يتوالى
"يارب يشفيكي يا حتة من قلبي".. رسالة مؤثرة من حمادة هلال لزوجته
وصمة الكابيتول تشرذم فريق ترمب.. استقالات بالبيت الأبيض وصمة الكابيتول تشرذم فريق ترمب.. استقالات بالبيت الأبيض
زعيم سني يخاطب خامنئي: إلى متى سنبقى مواطنين زعيم سني يخاطب خامنئي: إلى متى سنبقى مواطنين "درجة ثانية"؟

قبل أن تذهب

ربع الشباب الأتراك في صفوف البطالة
ربع الشباب الأتراك في صفوف البطالة

اكتشف المزيد