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"أبوظبي الأول" يبدأ تسويق صكوك دولارية بـ 500 مليون دولار

بنك أبوظبي الأول
بنك أبوظبي الأول
اقتصاد الإمارات

"أبوظبي الأول" يبدأ تسويق صكوك دولارية بـ 500 مليون دولار

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دبي - العربية.نت

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بدأ بنك أبوظبي الأول بتسويق صكوك دولارية بقيمة 500 مليون دولار لخمسة أعوام، بحسب وكالة بلومبيرغ. وحدد البنك سعرا استرشاديا للصكوك المنوي إصدارها بين 100 و150 نقطة فوق مؤشر MIDSWAPS.

وأضافت الوكالة أنه تم تعيين بنك دبي الإسلامي والإمارات دبي والوطني والأهلي كابيتال وغيرها كمدراء للطرح المتوقع أن يتم إغلاقه اليوم.

وفي وقت سابق اليوم أيضا، أعلن بنك الإمارات دبي الوطني إصدار سندات ممتازة تستحق بعد خمس سنوات بمبلغ 750 مليون دولار (2.75 مليار درهم).

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وأوضح البنك في إفصاح لسوق دبي المالي أنه تم إصدار السندات بتاريخ 6 يناير/ كانون الثاني الجاري، فيما سيتم إدراج هذه السندات بتاريخ 13 يناير وتستحق بتاريخ 13 يناير 2026.

وأظهرت وثيقة أن بنك الإمارات دبي الوطني، كلف بنوكاً لترتيب مكالمات مع مستثمرين قبيل اصدار سندات مقومة بالدولار بقيمة لا تقل عن 500 مليون دولار.

وبحسب الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية واطلعت عليها رويترز، يتيح الإصدار، الذي استقطب طلبات اكتتاب بأكثر من 2.2 مليار دولار، معدل فائدة يوازي 115 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

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