أعلنت شركة إنجي "engie" المتخصصة في توفير حلول الخدمات والطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية، مواصلة توسعها في المملكة العربية السعودية رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على قطاع الأعمال في مختلف أنحاء العالم.

وكانت إنجي قد اتخذت خطوة هامة من أجل تعزيز حضورها في المملكة العربية السعودية، من خلال تأسيس شركة قابضة تجمع مختلف أصول الشركة في المملكة تحت مظلة واحدة.

وقد توسعت الشركة في هذه السوق وفق المخطط المرسوم، عبر تطوير مشاريع وأصول بقيمة تفوق 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى خطط للاستثمار في الأصول بقيمة 6.43 مليار دولار في المملكة بحلول عام 2025.

كما وجاء تعيين الشركة التي تتخذ من فرنسا مقراً لها للسيد تركي الشهري في منصب الرئيس التنفيذي لإدارة مكتبها في المملكة العربية السعودية جزءاً من تطلعاتها لتقديم تجربتها العالمية لعملائها على الصعيد المحلي.

وتعد إنجي شركة رائدة في دفع مسيرة تطور مبادرات الطاقة المتجددة والتوليد المشترك وكفاءة استهلاك الطاقة، وغيرها في المملكة العربية السعودية، حيث فازت خلال الأشهر التسعة الماضية بـ9 عقود جديدة لمشاريع في مجال إدارة المنشآت ومحطة لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي، ومشاريع لتقديم خدماتٍ في مجال الطاقة عبر مزودي خدماتها وبالشراكة مع أطراف سعودية.

وفازت شركة إنجي في فبراير الماضي بمشروع محطة تحلية مياه مستقلة بطاقة 450 ألف متر مكعب يومياً بالاعتماد على الطاقة النظيفة، بالشراكة مع الشركة السعودية لشراكات المياه.

وجاء ذلك عقب فوز إنجي وشركائها بـ3 مشاريع لإدارة المنشآت و5 مشاريع أخرى في مجال تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة العربية السعودية، حيث أضافت هذه المشاريع الجديدة 944 مليون دولار إلى محفظة مشاريع الشركة، لتصبح بذلك الجهة المسؤولة عن تزويد 10% و11% من الكهرباء ومياه الشرب على الترتيب في المملكة.

وتركز إنجي خلال توسعها في سوق المملكة على تطوير المهارات والكفاءات المحلية عبر برامج التدريب المتخصصة لتحتل الصدارة في مجال الشركات الأجنبية المزودة للخدمات ذات القيمة المضافة. وعقدت إنجي في هذا الصدد شراكات مع الجهات المعنية المحلية، بما فيها الصندوق السعودي للتنمية الصناعية ووزارة الاستثمار لدعم تطوير برامج التدريب العملي والمهني لتضمن تلبية القوة العاملة لمتطلبات سوق العمل السعودي على المدى الطويل.

وتبرعت شركة إنجي بما يقارب 500 ألف دولار لصندوق الوقف الصحي لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الحد من آثار انتشار مرض كوفيد-19، والتزاماً منها بسعيها لإضافة القيمة ودعم التنمية وإثراء مختلف القطاعات في المملكة. كما تشاركت مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تعزيز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم مساعي بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للمملكة وشعبها.