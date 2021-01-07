تدرس إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب، إضافة شركات التكنولوجيا العملاقة علي بابا وتينسنت إلى القائمة السوداء الأميركية للشركات التي يُزعم أنها مملوكة أو خاضعة لسيطرة الجيش الصيني.

ومن شأن هذه الخطوة أن تؤجج التوترات مع بكين قبل أيام من تولي الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن منصبه.

ولم ينته مسؤولو وزارة الدفاع، الذين يشرفون على الاختيار، من خطط إضافة الشركات ويناقشون أيضاً إضافة شركات صينية أخرى.

وفي حالة الإضافة، فإن علي بابا وتينسنت تخضعان للأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأميركي ترمب في شهر نوفمبر، والذي يحظر على المستثمرين الأميركيين شراء أسهم الشركات المدرجة في القائمة السوداء اعتباراً من شهر نوفمبر 2021.

وأطلق ترمب العنان لمجموعة من الإجراءات الصارمة ضد الشركات الصينية في أيامه الأخيرة في البيت الأبيض، وفي الوقت الذي اشتبكت فيه بكين وواشنطن بشأن فيروس كورونا والحملة الصينية على هونغ كونغ.

ووقع الرئيس الأميري ترمب أمراً تنفيذياً يحظر التعاملات مع 8 تطبيقات برمجية صينية، بما في ذلك تطبيق الدفع عبر الهاتف المحمول Alipay التابع لمجموعة علي بابا وQQ Wallet وWeChat Pay من تينسنت.

وأعرب بعض المستثمرين عن شكوكهم في خضوع تينسنت وعلي بابا للقيود الأميركية طويلة الأجل، وذلك لأنها شركات خاصة مملوكة على نطاق واسع من المستثمرين الأميركيين والعالميين.

وسعى الأمر التنفيذي الصادر في شهر نوفمبر إلى إعطاء القوة لقانون صدر عام 1999 كلف وزارة الدفاع بصياغة قائمة بالشركات الصينية التي يُعتقد أنها مملوكة أو خاضعة لسيطرة الجيش الصيني.

وقد أدرج البنتاغون، الذي امتثل للتفويض في العام الماضي، 35 شركة في القائمة السوداء، بما في ذلك شركة تصنيع الرقاقات الكبرى في الصين SMIC وعملاقة النفط CNOOC.

وأدى الارتباك حول نطاق الأمر التنفيذي الصادر في شهر نوفمبر إلى حدوث تقلبات دراماتيكية في بورصة نيويورك خلال الأيام الأخيرة.

وأعلنت بورصة نيويورك عن خطط لشطب شركات تشاينا موبايل وتشاينا تيليكوم وتشاينا يونيكوم، واتبعت مؤشرات S&P و Dow Jones بورصة نيويورك، وقالت: "إنها ستزيل إيصالات الإيداع الأميركية لشركات الاتصالات الثلاث هذه".