  • مباشر
اللغة

أرباح الوطنية للتعليم الفصلية تتراجع 67% لـ 3.8 مليون ريال

الشركة الوطنية للتعليم
شعار الشركة الوطنية للتربية والتعليم
سوق السعودية

أرباح الوطنية للتعليم الفصلية تتراجع 67% لـ 3.8 مليون ريال

رغم ارتفاع أعداد الطلاب 12%

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الشركة الوطنية للتربية والتعليم "الوطنية للتعليم"، عن تراجع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 67.45% في الربع الأول من السنة المالية للشركة بنهاية نوفمبر 2020، لتصل إلى نحو 3.79 مليون ريال، مقارنة بنحو 11.64 مليون ريال في الربع المماثل من السنة المالية السابقة.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح الشركة بنسبة 81.6% مقارنة بنحو 20.59 مليون ريال صافي أرباح الربع الرابع من السنة المالية السابقة.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إن تراجع صافي الربح بالربع الأول على أساس سنوي يعود إلى انخفاض الإيرادات والذي يرجع بشكل رئيسي إلى تقديم الشركة خصومات بنسب مختلفة من 20% إلى 50% على الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي تزامناً مع إعلان وزارة التعليم عن الدراسة عن بعد للفصل الدراسي الأول، وذلك تقديرا لعملاء الشركة وللمحافظة على قاعدة الطلبة في المجمعات التعليمية التابعة للشركة بما يخدم تحقيق مستهدفات النمو للشركة على المدى البعيد.

تعاون سعودي مع اقتصاد اقتصاد السعودية تعاون سعودي مع "نيبون لتأمين الصادرات" اليابانية

يذكر أن السنة المالية للشركة تبدأ مطلع سبتمبر من العام، حتى نهاية أغسطس من العام التالي.

وأوضحت الشركة أن عدد الطلاب الملتحقين في المدارس التابعة للشركة ارتفع في الربع الحالي عن الربع المماثل من العام الماضي بنسبة 12% وذلك نتيجة افتتاح مجمع القيروان بداية العام الحالي، بالإضافة إلى دخول عدد الطلاب لشركة مدارس الغد الأهلية وشركة الخوارزمي التعليمية في هذا الربع والتي لم تكن مدرجة في الربع المماثل من العام الماضي حيث تم شراء كامل حصص الشركتين بعد الربع الأول من العام الماضي.

وأشارت إلى الانخفاض في الإيرادات المساندة للعملية التعليمية نتيجة توقف خدمات النقل المدرسي والمقاصف.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

حرق وتفجيرات.. تاريخ مبنى الكونغرس طيلة 200 عام حرق وتفجيرات.. تاريخ مبنى الكونغرس طيلة 200 عام
وزير صحة لبنان يستفز المواطنين.. صورة غداء تشعل وزير صحة لبنان يستفز المواطنين.. صورة غداء تشعل "التواصل"

الأكثر قراءة

وقف تمويل فضائيات إخوانية.. وتعليق أفلام مسيئة لمصر وقف تمويل فضائيات إخوانية.. وتعليق أفلام مسيئة لمصر
عاشقة لترمب وخدمت بالجيش.. من هي قتيلة الكابيتول؟ عاشقة لترمب وخدمت بالجيش.. من هي قتيلة الكابيتول؟
الكونغرس يستأنف تصديق فوز بايدن.. سقوط الاعتراضات يتوالى الكونغرس يستأنف تصديق فوز بايدن.. سقوط الاعتراضات يتوالى
"يارب يشفيكي يا حتة من قلبي".. رسالة مؤثرة من حمادة هلال لزوجته
زعيم سني يخاطب خامنئي: إلى متى سنبقى مواطنين زعيم سني يخاطب خامنئي: إلى متى سنبقى مواطنين "درجة ثانية"؟
وصمة الكابيتول تشرذم فريق ترمب.. استقالات بالبيت الأبيض وصمة الكابيتول تشرذم فريق ترمب.. استقالات بالبيت الأبيض

قبل أن تذهب

ربع الشباب الأتراك في صفوف البطالة
ربع الشباب الأتراك في صفوف البطالة

اكتشف المزيد