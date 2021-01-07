أعلنت الشركة الوطنية للتربية والتعليم "الوطنية للتعليم"، عن تراجع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 67.45% في الربع الأول من السنة المالية للشركة بنهاية نوفمبر 2020، لتصل إلى نحو 3.79 مليون ريال، مقارنة بنحو 11.64 مليون ريال في الربع المماثل من السنة المالية السابقة.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح الشركة بنسبة 81.6% مقارنة بنحو 20.59 مليون ريال صافي أرباح الربع الرابع من السنة المالية السابقة.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إن تراجع صافي الربح بالربع الأول على أساس سنوي يعود إلى انخفاض الإيرادات والذي يرجع بشكل رئيسي إلى تقديم الشركة خصومات بنسب مختلفة من 20% إلى 50% على الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي تزامناً مع إعلان وزارة التعليم عن الدراسة عن بعد للفصل الدراسي الأول، وذلك تقديرا لعملاء الشركة وللمحافظة على قاعدة الطلبة في المجمعات التعليمية التابعة للشركة بما يخدم تحقيق مستهدفات النمو للشركة على المدى البعيد.

يذكر أن السنة المالية للشركة تبدأ مطلع سبتمبر من العام، حتى نهاية أغسطس من العام التالي.

وأوضحت الشركة أن عدد الطلاب الملتحقين في المدارس التابعة للشركة ارتفع في الربع الحالي عن الربع المماثل من العام الماضي بنسبة 12% وذلك نتيجة افتتاح مجمع القيروان بداية العام الحالي، بالإضافة إلى دخول عدد الطلاب لشركة مدارس الغد الأهلية وشركة الخوارزمي التعليمية في هذا الربع والتي لم تكن مدرجة في الربع المماثل من العام الماضي حيث تم شراء كامل حصص الشركتين بعد الربع الأول من العام الماضي.

وأشارت إلى الانخفاض في الإيرادات المساندة للعملية التعليمية نتيجة توقف خدمات النقل المدرسي والمقاصف.