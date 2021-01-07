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إعادة تشغيل مصنع "سافكو 4".. و110 مليون ريال الأثر المالي للتوقف

شركة سابك للمغذيات الزراعية
موقع تابع لشركة سابك للمغذيات الزراعية
سوق السعودية

إعادة تشغيل مصنع "سافكو 4".. و110 مليون ريال الأثر المالي للتوقف

استمر التوقف 43 يوماً

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة سابك المغذيات الزراعية عن آخر تطورات توقف مصنع سافكو 4 نتيجة العطل الفني والمعلن عنه منتصف ديسمبر 2020.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن أعمال الصيانة وإعادة تشغيل المصنع انتهت اليوم الخميس.

وأضافت الشركة أن الأثر المالي بلغ 110 مليون ريال، فيما استمر التوقف 43 يوماً.

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وتسببت زيادة فترة التوقف عن المعلن سابقاً، في ارتفاع الأثر المالي، بنحو 20 مليون ريال.

وكانت الشركة قد أعلنت في منتصف الشهر الماضي، عن توقف مؤقت لمصنع سافكو 4 في يوم الخميس 26 نوفمبر 2020، نتيجة عطل فني وجارٍ العمل حالياً على إصلاح هذا العطل والقيام بأعمال الصيانة اللازمة، وتوقعت أن مدة التوقف سوف تمتد إلى نحو 32 يوماً، وسيبلغ الأثر المالي التقديري جراء هذا التوقف 90 مليون ريال.

ويذكر أن شركة سافكو غيرت اسمها إلى سابك للمغذيات الزراعية، بعد أن رفعت شركة سابك حصتها فيها فوق عتبة 50%، في إطار صفقة بين الشركتين.

وبموجب هذه الصفقة، استحوذت شركة "سافكو" على وحدة المغذيات الزراعية التابعة لسابك بالكامل، وأصدرت مقابل ذلك نحو 59 مليون سهم جديد لصالح "سابك"، ما نتج عنها زيادة نسبة ملكية شركة سابك في سافكو من 43% إلى 50.1%.

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