أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني "بوبا العربية"، عن استلام تقرير المراجعة الشرعية لعام 2019، من المستشار الشرعي الخاص بالشركة.

وقالت بوبا العربية في بيان على السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إن التقرير يتضمن الاعتماد والموافقة الشرعية من المستشار الشرعي الخاص بالشركة "دار المراجعة الشرعية"، الذي يتوافق مع تقرير العام السابق.

ويتوافق التقرير حول فصل الحسابات "حساب المساهمين عن حساب حملة الوثائق"، وتوافق استثمارات الحسابات "حساب المساهمين وحساب حملة الوثائق" مع الضوابط والمعايير الشرعية.

وأوضحت بوبا العربية أن دار المراجعة الشرعية سوف تتولى مسؤولية الرقابة والمراجعة على الشركة بالإضافة إلى المهام والعمليات المتعلقة بها من الناحية الشرعية.

وأضافت أنها سوف تقوم بالتدقيق الشرعي من أجل تقييم التزام الـشركة مع السياسات والإجراءات الشرعية والمبادئ التوجيهية والإبلاغ عن أي خلل في التطبيق.

كانت أرباح بوبا العربية للتأمين، قبل الزكاة، قد تراجعت بنسبة 35% إلى 170 مليون ريال في الربع الثالث، مقارنة بـ260.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، ارتفعت أرباح "بوبا" قبل الزكاة بنسبة 29% إلى 739 مليون ريال، مقارنة بـ571 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.