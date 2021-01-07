أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري "الخضري" عن موافقة مجلس الإدارة، أمس الأربعاء، على تعيين علي بن حسين آل بو صالح رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من اليوم الخميس.

وقالت "الخضري" في بيان على السوق المالية السعودية "تداول"، إن الرئيس التنفيذي تخرج من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بدرجة بكالوريوس في علوم الهندسة الكهربائية عام 1994.

وأضافت أن لديه أكثر من 26 عاما من الخبرات المتنوعة في عدة مجالات منها الطاقة والإنشاءات والبنية التحتية والخدمات وقطاع النفط والغاز والبتروكيماويات في القطاعين العام والخاص، علاوة على ذلك، لديه خبرة قوية في التخطيط المالي والاستراتيجي وإدارة المخاطر وتطوير الأعمال.

وفي بيان منفصل، أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن موافقة مجلس الإدارة أمس الأربعاء، على استقالة نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس سعيد بن جابر القحطاني، كعضو مستقل، من منصبه وذلك لارتباطات شخصية وتسري الاستقالة اعتبارا من اليوم الخميس.

وكانت شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري "الخضري"، قد أعلنت عن تعيين مكتب استشاري للقيام بأعمال التدقيق فيما يتعلق بمسؤولية مجلس الإدارة السابق والإدارة التنفيذية السابقة استكمالاً للأعمال والإجراءات التي اتخذتها إدارة الشركة الحالية حيال هذا الموضوع.

وجاء ذلك بعد إعلان شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري "الخضري" مؤخراً، عن سحب عدد 10 مشاريع مختلفة سبق ترسيتها على الشركة، ولم يتم الإفصاح عن سحبها في حينه.

وقالت الشركة في بيان سابق، للسوق المالية السعودية، إن المشاريع سحبت خلال الفترة من 4 رمضان 1438هـ، إلى 18 جمادى الأول 1441هـ، خلال فترة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية السابقة ولم يتم الإفصاح عن سحب تلك المشاريع حسب سياسة الإفصاح في حينه.

وبشأن الأثر المالي لسحب تلك المشاريع، ذكرت "الخضري" أن الخسائر الأولية الناتجة عن سحب تلك المشاريع بلغت نحو 260 مليون ريال، ولا يزال العمل جاريا على التحقق من الخسائر الفعلية نتيجة سحب تلك المشاريع.

وأقرت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، في يوليو 2020، عزل 3 أعضاء مجلس إدارة بناءً على طلب مقدم من مساهمين يملكون أكثر من 5% من رأس المال.