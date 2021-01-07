أعلنت شركة دور للضيافة، اليوم الخميس، عن إقامة دعوى أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد منشأة مالية عاملة في السعودية، من أجل إبطال عقود على أوراق مالية مع المدعى عليها.

وقالت دور للضيافة في بيان على السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إنها أقامت دعوى أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، ضد قيام المنشأة المدعى عليها بمخالفة أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وأضافت أنها ستعلن عن الأثر المالي لاحقاً إن وجد، ولا يمكن في الوقت الراهن تحديد أي تبعات أو مخاطر قانونية أو تنظيمية أو تشغيلية جوهرية قد تنشأ عن الدعوى.

وأوضحت الشركة أنها قامت بناءً على المستندات المتوافرة لديها بالحصول على المشورة القانونية من قبل المتخصصين حيال موضوع الدعوى، وعلى أثر ذلك تم تكليف إحدى مكاتب المحاماة لتولي القضية بالوكالة عن الشركة.

وأشارت إلى أن هناك طرفا ذا علاقة في هذا الحدث المعلن عنه، وهو أحد أعضاء مجلس إدارة شركة دور للضيافة، الذي يشغل أيضاً عضوية مجلس إدارة المنشأة المالية المدعى عليها.