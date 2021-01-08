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المركزي المصري يشتري أسهماً في البورصة بـ 32.2 مليون دولار

المركزي المصري
المركزي المصري
المركزي المصري

المركزي المصري يشتري أسهماً في البورصة بـ 32.2 مليون دولار

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القاهرة - رويترز

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ذكر صندوق النقد الدولي في تقرير مراجعته للاقتصاد المصري أن البنك المركزي المصري استخدم 500 مليون جنيه (32.3 مليون دولار) لشراء أسهم في بورصة مصر حتى الآن من أصل 20 مليار جنيه مخصصة لدعم سوق الأسهم، بهدف تخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وكان المركزي المصري قد أعلن في مارس وقت بدء أزمة فيروس كورونا المستجد عن دعمه لسوق المال المصرية بمبلغ 20 مليار جنيه لشراء أسهم.

وقال تقرير صندوق النقد الدولي الصادر الليلة الماضية "الإجراءات الاستثنائية المتخذة لدعم القطاع المالي، في مواجهة تفشي كوفيد-19 (شاملة برنامج البنك المركزي المصري لشراء الأسهم دون أن تقتصر عليه) ستتوقف عندما تسمح الظروف".

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واستكمل صندوق النقد الدولي في ديسمبر كانون الأول المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر مما يتيح للحكومة سحب 1.67 مليار دولار.

وأوضح الصندوق في بيان حينها أن إجمالي الأموال المنصرفة لمصر في إطار اتفاق ائتماني مدته 12 شهرا قد بلغ 3.6 مليار دولار.

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