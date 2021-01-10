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رئيس اكسترا للعربية: 5 عوامل رئيسية دعمت أرباح الشركة في 2020

سوق السعودية

رئيس اكسترا للعربية: 5 عوامل رئيسية دعمت أرباح الشركة في 2020

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دبي - العربية.نت

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حدد الرئيس التنفيذي لشركة اكسترا، محمد جلال، 5 عوامل رئيسية أثرت على أرباح شركته خلال العام الماضي 2020.

وأضاف في مقابلة مع قناة "العربية" أن تلك العوامل تتمثل في زيادة مبيعات الأجهزة المنزلية مثل الثلاجات، بعد زيادة الإقبال على التخزين، وثاني تلك العوامل زيادة مبيعات الكمبيوتر بسبب التعليم عن بعد، وثالث العوامل هو الإقبال على وسائل الترفيه، ورابعها متمثل في زيادة شراء المنتجات قبل تطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة، وخامس تلك العوامل وجود 4 ملايين مستهلك خلال الربع الثالث في المملكة كانوا دائما ما يتوجهون للسفر للخارج خلال تلك الفترة، وهو ما حفز الاستهلاك.

وذكر أن العام الحالي كان عاما غير اعتيادي، إذ إن أعمال الشركة زادت 7 مرات، كما نمت حصتها السوقية بعد الإغلاق بسبب كورونا، إذ إنه كان لدى الشركة إمكانيات تؤهلها للعمل أونلاين.

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وتوقع أن يحدث تذبذب في أرباح الشركة خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن الربع الأول سيشهد نموا مقارنة بالعام الماضي، لكن الربع الثاني سيكون أقل، كما ستتقلص الأرباح في الربع الثالث.

وأوضح أن الهيكلة السكانية في المملكة العربية السعودية تنبئ بنمو على المدى المتوسط والطويل في المملكة. وأعلنت اكسترا عن النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 محققة نموا في صافي الربح بلغت نسبته 36%.

وقالت الشركة اليوم الأحد، إن صافي الربح بلغ خلال العام الماضي نحو 280.3 مليون ريال، مقابل 205.6 مليون ريال خلال العام الماضي.

وبلغت إيرادات الشركة نحو 5.96 مليار ريال في 2020، مقابل 5.134.6 مليار ريال عام 2019، بنسبة نمو بلغت 16.12%.

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