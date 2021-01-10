حصلت شركة سوليدرتي السعودية للتكافل "سوليدرتي تكافل"، على موافقة مجلس الضمان الصحي التعاوني على إعادة تأهيل الشركة.

وقالت "سوليدرتي تكافل" في بيان لشركة السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، إنها تسلمت إشعاراً عبر بوابة الخدمات الإلكترونية لمجلس الضمان الصحي التعاوني، والمتضمن الموافقة على إعادة تأهيل الشركة لدى مجلس الضمان الصحي التعاوني لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 13 يناير 2021.

ويذكر أن مساهمي شركة سوليدرتي السعودية للتكافل، وشركة الجزيرة تكافل تعاوني "الجزيرة تكافل"، يصوتون يوم 26 يناير 2021، في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لكل شركة، على العرض المقدم من شركة الجزيرة تكافل تعاوني لدمج سوليدرتي تكافل في شركة الجزيرة تكافل.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد وافقت على طلب زيادة رأسمال شركة الجزيرة تكافل تعاوني من 350 مليون ريال إلى 470.66 مليون ريال، عبر إصدار نحو 12.066 مليون سهم عادي، لغرض دمج شركة سوليدرتي السعودية للتكافل في شركة الجزيرة تكافل تعاوني ونقل جميع أصول شركة "سوليدرتي" والتزاماتها إلى شركة "الجزيرة تكافل" من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

وفي حال موافقة مساهمي شركة الجزيرة تكافل تعاوني على قرار زيادة رأس المال، وموافقة مساهمي شركة سوليدرتي السعودية للتكافل على العرض المقدم في الجمعية العامة غير العادية لكل منهما، سيتم إصدار أسهم العوض لصالح مساهمي شركة سوليدرتي السعودية للتكافل المستحقين وفقاً لسجل المساهمين لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية، وإلغاء إدراج أسهم شركة سوليدرتي السعودية للتكافل في السوق المالية السعودية بعد نفاذ قرار الاندماج.