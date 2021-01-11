  • مباشر
اللغة

"أبوظبي الأول" يصدر صكوكاً بـ 500 مليون دولار بأجل 5 سنوات

بنك أبوظبي الأول
شعار بنك أبوظبي الأول
بنوك الإمارات

"أبوظبي الأول" يصدر صكوكاً بـ 500 مليون دولار بأجل 5 سنوات

أول إصدار للسندات الإسلامية في 2021

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أصدر بنك أبوظبي الأول، صكوكا بقيمة 500 مليون دولار بأجل 5 سنوات بعائد عند 90 نقطة أساس فوق متوسط سعر المقايضة، بمعدل ربح يبلغ 1.411%.

ويعد هذا الإصدار هو الأول لبنك أبوظبي الأول بالدولار الأميركي خلال 2021، وأول إصدار صكوك على مستوى العالم خلال هذا العام.

وحظي الإصدار بإقبال كبير من قبل المستثمرين من مختلف مناطق الشرق الأوسط وآسيا والمملكة المتحدة وأوروبا، حيث فاق المعروض بثلاثة أضعاف ليستقطب استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.

وتم تسعير عائد الإصدار عند 90 نقطة أساس، وهذا ما يمثل سعراً مغرياً مقارنة بأسعار الصكوك الأخرى المتداولة للبنك ؛ مما أدى إلى نجاح بنك أبوظبي الأول في إصدار صكوك بالدولار الأميركي لمدة خمس سنوات بعائد هو الأقل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مشروع مدينة قصص خاصة نيوم مشروع مدينة "ذا لاين" باكورة المشاريع التطويرية الضخمة

وشهد الإصدار إقبالاً من مجموعة واسعة ومتنوعة من المستثمرين، حيث بلغت نسبة المستثمرين العالميين 53%، فيما وصلت نسبة المستثمرين الإقليميين إلى 47%، علماً بأن نسبة المستثمرين الإسلاميين وصلت إلى 76% الأمر الذي يعكس جاذبية بنك أبوظبي الأول بالنسبة للصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة على مستوى العالم.

وقالت رولا القاضي، رئيس تمويل المجموعة في بنك أبوظبي الأول: " سعداء بالنجاح الذي حققه هذا الإصدار، حيث تمكنا خلال الأسبوع الأول من هذا العام من الاستفادة من ظروف السوق الإيجابية لإتمام الصفقة بسعر يقل بنحو 20 نقطة أساس عن السعر المتداول. وقد حظي الإصدار بإقبال كبير من المستثمرين على مستوى العالم، ما يعكس الأسس الائتمانية المتينة لبنك أبوظبي الأول، ونظرة المستثمرين الدوليين الإيجابية لاقتصاد إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام."

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

في زمن كورونا.. هل تعاني من النسيان؟ 3 أطعمة تنشط ذاكرتك في زمن كورونا.. هل تعاني من النسيان؟ 3 أطعمة تنشط ذاكرتك
بالصور.. تعرف على أكبر المتاحف الإسلامية في العالم بالصور.. تعرف على أكبر المتاحف الإسلامية في العالم

الأكثر قراءة

اسمه يرعب أنصاره.. صور جديدة لقريب بشار الأسد اسمه يرعب أنصاره.. صور جديدة لقريب بشار الأسد
رائحة فم كريهة وراءها 10 أسباب.. بعضها خطير! رائحة فم كريهة وراءها 10 أسباب.. بعضها خطير!
محمد بن سلمان يطلق محمد بن سلمان يطلق "ذا لاين".. مدينة مليونية وثورة حضرية جديدة
بسبب المخدرات.. نقابة الممثلين توقف باسم سمرة ورحاب الجمل بسبب المخدرات.. نقابة الممثلين توقف باسم سمرة ورحاب الجمل
كل ما تريد معرفته عن مشروع كل ما تريد معرفته عن مشروع "ذا لاين" الجديد بالسعودية
في تطور مثير.. بشار الأسد يخوض صراع بقاء داخل عائلته في تطور مثير.. بشار الأسد يخوض صراع بقاء داخل عائلته

قبل أن تذهب

أبرز القطاعات بمشروع نيوم في السعودية
أبرز القطاعات بمشروع نيوم في السعودية

اكتشف المزيد