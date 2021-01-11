تراجعت أرباح الشركة المتقدمة للبتروكيماويات بعد الزكاة والضريبة بـ21% إلى 596 مليون ريال مع انتهاء الربع الرابع من سنة 2020، مقابل تسجيلها أرباحا بلغت 759 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى انخفاض أسعار وكمية المبيعات لمنتج البولي بروبيلين بنسبة 12.2% و2.1% على التوالي، وانخفاض حصة الأرباح من الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد المحدودة بنسبة 55.1% في عام 2020.

كما انخفض صافي الربح المذكور أعلاه على الرغم من الانخفاض في أسعار البروبان والبروبيلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 15.4% و10.7% على التوالي، والانخفاض في استهلاك البروبيلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 6.5%، والانخفاض في المصروفات العامة والإدارية بنسبة 21.9%، والانخفاض في فوائد القروض بنسبة 86.1%.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من العام 2020، بواقع 0.65 ريال للسهم، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 6.5%.

وقالت الشركة في بيان على السوق المالية السعودية "تداول"، إن إجمالي المبلغ الموزع 140.7 مليون ريال، لعدد أسهم مستحقة للأرباح 216.47 مليون سهم.

وأضافت أن أحقية الأرباح تكون للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة والذي سيتم تحديده بعد موافقة الجهات المختصة.

وأوضحت أن إجمالي توزيعات الأرباح النقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 يكون بذلك نحو 562.8 مليون ريال، أي ما يعادل مبلغ وقدره 2.60 ريال للسهم الواحد وتمثل 26% من القيمة الاسمية للأسهم.

وكانت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات قد أعلنت عن تراجع صافي الأرباح بالربع الثالث من 2020 بـ 26.8% إلى نحو 156 مليون ريال مقابل 213.12 مليون ريال للربع الثالث من العام الماضي.

وتراجعت أرباح "المتقدمة" بعد الزكاة والضريبة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020 إلى 416 مليون ريال مقابل 567.3 مليون ريال للفترة نفسها من 2019، بتراجع 26.67%.