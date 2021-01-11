أعلنت شركة جازان للطاقة والتنمية "جازادكو" بورود الإفادة من مكتب الوسيدي للمحاماة والمكلف بمتابعة القضية المرفوعة ضد مجلس إدارة شركة أسماك تبوك ، عن استلامها الحكم الابتدائي الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض برفض الدعوى.
رفض الدعوى المقدمة من "جازادكو" ضد "أسماك تبوك"
أعلنت شركة جازان للطاقة والتنمية "جازادكو" بورود الإفادة من مكتب الوسيدي للمحاماة والمكلف بمتابعة القضية المرفوعة ضد مجلس إدارة شركة أسماك تبوك ، عن استلامها الحكم الابتدائي الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض برفض الدعوى.