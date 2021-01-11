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رفض الدعوى المقدمة من "جازادكو" ضد "أسماك تبوك"

أعلنت شركة جازان للطاقة والتنمية (جازادكو) بيع المبنى التجاري المكتبي المملوك لها بالرياض إلى شركة باتك
مقر تابع لشركة جازان للطاقة والتنمية "جازادكو"
سوق السعودية

رفض الدعوى المقدمة من "جازادكو" ضد "أسماك تبوك"

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العربية.نت

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أعلنت شركة جازان للطاقة والتنمية "جازادكو" بورود الإفادة من مكتب الوسيدي للمحاماة والمكلف بمتابعة القضية المرفوعة ضد مجلس إدارة شركة أسماك تبوك ، عن استلامها الحكم الابتدائي الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض برفض الدعوى.

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