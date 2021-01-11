أعلنت شركة جازان للطاقة والتنمية "جازادكو" بورود الإفادة من مكتب الوسيدي للمحاماة والمكلف بمتابعة القضية المرفوعة ضد مجلس إدارة شركة أسماك تبوك ، عن استلامها الحكم الابتدائي الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض برفض الدعوى.