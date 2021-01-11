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"ميدغلف" تؤكد توافق أنشطتها مع الضوابط الشرعية

ميدغلف للتأمين
شعار ميدغلف للتأمين
سوق السعودية

"ميدغلف" تؤكد توافق أنشطتها مع الضوابط الشرعية

بعد اكتمال عملية مراجعة أنشطتها

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف" استلامها إفادة تؤكد اكتمال عملية مراجعة أنشطة الشركة من قبل دار المراجعة الشرعية بصفتها المستشار الشرعي الخاص بالشركة.

وقالت "ميدغلف" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، إن هذه الإفادة تؤكد توافق أنشطتها مع الضوابط والمعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "الأيوفي".

وتضمنت الأنشطة فصل حسابات المساهمين عن حسابات حملة الوثائق، واستثمارات الحسابات وتضم "حساب المساهمين وحساب حملة الوثائق"، بالإضافة إلى منتجات التأمين.

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وأوضحت أن دار المراجعة الشرعية سوف تتولى مسؤولية الرقابة والمراجعة على عمليات وأنشطة الشركة المذكورة من الناحية الشرعية، كما ستقوم الدار بالتدقيق الشرعي من أجل تقييم التزام الـشركة مع السياسات والإجراءات الشرعية والمبادئ التوجيهية والإبلاغ عن أي خلل في التطبيق.

وكانت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "میدغلف"، قد أعلنت، عن حصولها على موافقة البنك المركزي السعودي "ساما"، بتخفيض رأسمالها بمبلغ 100 مليون ريال.

وجاء ذلك بعد توصية مجلس إدارة الشركة في وقت سابق، للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثم زيادته، وذلك لإعادة هيكلة رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة.

وسيبلغ رأس المال بعد التخفيض 700 مليون ريال، حيث كان قبل التخفيض 800 مليون ريال بنسبة تخفيض في رأس المال 12.5%، وسيبلغ عدد الأسهم بعد التخفيض 70 مليون سهم، بعد أن كانت قبل التخفيض 80 مليون سهم.

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