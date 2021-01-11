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تركيا تفتح تحقيقا بتقاسم البيانات بين واتساب وفيسبوك

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تركيا تفتح تحقيقا بتقاسم البيانات بين واتساب وفيسبوك

تطبيق "بيب" كسب مليوني مستخدم في 48 ساعة

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اسطنبول - فرانس برس

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أعلنت هيئة المنافسة التركية الاثنين أنها فتحت تحقيقًا في قرار تطبيق "واتساب" مشاركة المزيد من بيانات المستخدمين مع شركته الأم "فيسبوك".

وطلب تطبيق المراسلة المشفر الأسبوع الماضي من أكثر من مليار مستخدم من خارج الاتحاد الأوروبي وبريطانيا قبول الشروط الجديدة أو فقدان الوصول إلى "واتساب" في 8 شباط/فبراير.

وتحولت العديد من مؤسسات الدولة التركية، بينها المكتب الإعلامي للرئيس رجب طيب أردوغان، إلى خدمة الرسائل الجديدة "بيب" التابعة لشركة تركسيل للاتصالات ردًا على ذلك.

وقالت هيئة المنافسة التركية الاثنين إنها فتحت تحقيقًا طالبة من واتساب تعليق إلزام مستخدميه بمشاركة البيانات.

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ولم يتضح على الفور كيف يمكن أن تفرض أنقرة تعليق مشاركة البيانات، فيما لم تصدر شركة "فيسبوك" تعليقًا فوريًا.

وأورد خبراء التكنولوجيا أن طلب "واتساب" الجديد من مستخدميه يجعل سياسة يتم استخدامها على نطاق واسع منذ عام 2016 ملزمة قانونًا.

ويهدف فيسبوك إلى تحقيق دخل من "واتساب" من خلال السماح للشركات بالاتصال بالعملاء عبر منصته.

ودفع إعلان "واتساب" بعض المستخدمين المهتمين بالأمن، مثل الصحافيين والمبلّغين عن الانتهاكات، إلى التحول إلى خدمات مراسلة مثل "سيغنال" و"تليغرام" التي أسسها رجل الأعمال الروسي بافيل دوروف.

والأحد، أعلن تطبيق "بيب" أنّه كسب مليوني مستخدم في الساعات الـ 48 الفائتة.

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