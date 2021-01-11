أعلنت شركة بيونتيك الألمانية، أنها ستنتج ملياري جرعة في العام الحالي، من اللقاح الذي تتشارك به مع شركة فايزر الأميركية والمضاد لفيروس كورونا.

بعد أن تمت إجازة لقاح كورونا في دول عدة، كشف الرئيس التنفيذي لشركة بيونتيك الألمانية، أوجور شاهين، أن أكبر تحدٍ يواجهها وشريكتها فايزر الآن سيكون زيادة التصنيع لتلبية الطلب الضخم.

وقال شاهين في مقابلة سابقة: "علينا حل مشكلة التصنيع. من الواضح جداً أن هناك حاجة لجرعات أكثر. ونعالج هذه المسألة وهي كيف ننتج جرعات أكثر".

كانت المفوضية الأوروبية أعلنت أنها اتفقت على شراء 300 مليون جرعة إضافية من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة فايزر- بايونتك، وهي خطوة يمكن أن تخفف الانتقادات بأن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي لم تفعل ما يكفي لشراء لقاح فيروس كورونا للكتلة بأكملها.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتفاقية ستضاعف كمية الجرعات التي طلبتها بالفعل الكتلة المكونة من 27 دولة.

وأوضحت مفوضية الاتحاد الأوروبي أن المفوضية عرضت على الدول الأعضاء شراء 200 مليون جرعة إضافية من اللقاح، مع خيار الحصول على 100 مليون جرعة أخرى.