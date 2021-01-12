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مصادر: "أرابتك" تعين مستشاراً من أجل بيع محتمل لشركتها "تارجت"

مساهمو شركة أرابتك
شركة أرابتك
أرابتك

مصادر: "أرابتك" تعين مستشاراً من أجل بيع محتمل لشركتها "تارجت"

تأمل في أن تُستخدم الأموال التي تم جمعها لدفع الرواتب

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دبي - العربية.نت

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أفاد مصدران أن شركة المقاولات "أرابتك القابضة"، المدرجة في دبي، ستعين شركة "دي نوفو" deNovo الاستشارية من أجل بيع محتمل لشركتها الفرعية تارجت "Target".

وقالت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها، إن شركة "أرابتك"، التي تواجه التصفية، تأمل في أن تُستخدم الأموال التي تم جمعها لدفع الرواتب وإلى الدائنين، بحسب ما ورد في صحيفة "The Economic Times".

من جهته، أبلغ أحد المصادر إن ارتباط أرابتك مع "دي نوفو" سيبدأ هذا الأسبوع.

وامتنعت كل من أرابتك ودي نوفو عن التعليق.

مجلس إدارة شركات شركات مجلس إدارة "أرابتك" يتابع إجراءات طلب الإفلاس

إلى ذلك، كانت شركة "أرابتك القابضة" قد أعلنت أن مجلس إدارتها عقد اجتماعاً الأربعاء الماضي في 6 يناير 2021، لمتابعة الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بطلب الإفلاس.

وصوتت الجمعية العمومية لأرابتك بالرفض على مقترح من مساهمين يمثلون 5% من رأسمال الشركة، لإلغاء قرار الجمعية العمومية بتاريخ 30 سبتمبر الخاص بتفويض مجلس الإدارة وإعلان الإفلاس وتصفية الشركة.

ورفضت الجمعية العمومية إلغاء القرار السابق بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات. وكانت الجمعية العمومية قد انعقدت بناء على طلب من مساهمين يمتلكون أكثر من 5% من رأس المال.

وفي أكتوبر الماضي، طلبت شركة أرابتك القابضة تأجيل سداد ديون لمدة 3 أشهر لشركة تارجت التابعة لها، وفقاً لما نقلته رويترز عن مصادر.

وشركة تارجت متخصصة في مشاريع النفط والغاز، والأعمال البحرية، ولديها أعمال في الإمارات وقطر والسعودية، وفقا لموقعها الإلكتروني.

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