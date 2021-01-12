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بترو لوجيستكس: امتثال أوبك+ لتخفيضات الإنتاج 75% في ديسمبر

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أوبك بلس
أوبك بلس

بترو لوجيستكس: امتثال أوبك+ لتخفيضات الإنتاج 75% في ديسمبر

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لندن - رويترز

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قالت بترو لوجيستكس لتتبع الناقلات اليوم الثلاثاء إن امتثال أوبك+ لتخفيضات إنتاج النفط المتعهد بها هبط إلى 75% في ديسمبر كانون الأول، مسجلا أحد أدنى المستويات منذ بدء اتفاق الإمدادات في مايو 2020.

وأظهر مسح أجرته رويترز ارتفاع إنتاج أوبك من النفط للشهر السادس على التوالي في ديسمبر كانون الأول، مدعوما باستمرار تعافي الإنتاج الليبي وزيادات أقل في دول أخرى بالمنظمة.

وبحسب نتائج المسح، ضخت منظمة البلدان المصدرة للبترول المؤلفة من 13 عضوا، 25.59 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول، بزيادة 280 ألف برميل يوميا عن نوفمبر تشرين الثاني، ليواصل الإنتاج ارتفاعه بعد تسجيل أدنى مستوى خلال ثلاثة عقود في يونيو حزيران.

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ومن المقرر أن يرتفع إنتاج أوبك بدرجة أكبر في يناير كانون الثاني بعد اتفاق أوبك+ التي تضم أوبك ومنتجين آخرين من بينهم روسيا - على تقليص التخفيضات.

وبموجب اتفاق إنتاج فبراير شباط المبرم أمس الثلاثاء، تبقي معظم دول أوبك+ الإنتاج دون تغيير بينما عرضت السعودية خفضا طوعيا كبيرا.

وفي ديسمبر كانون الأول، جاءت أكبر زيادة للمعروض من ليبيا، عضو أوبك المستثنى من تخفيضات أوبك+. كان معظم الإنتاج الليبي متوقفا لشهور بسبب عدم الاستقرار هناك.

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