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"هيرميس" تغلق أول شريحة من سندات توريق بـ 6.5 مليار جنيه

المجموعة المالية هيرمس
المجموعة المالية هيرمس
اقتصاد مصر

"هيرميس" تغلق أول شريحة من سندات توريق بـ 6.5 مليار جنيه

لصالح شركات "عامر غروب" و"بورتو غروب" و"قسطلي"

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القاهرة – العربية.نت

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أعلنت المجموعة المالية "هيرميس" عن الإتمام الناجح لإصدار الشريحة الأولى من عملية إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 6.5 مليار جنيه لصالح شركات "عامر غروب" و "بورتو غروب"، و "قسطلي".

وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور مدير الإصدار الأوحد والمستشار المالي في الإصدار الأول البالغ قيمته 700 مليون جنيه والمضمون بأرصدة دائنة وأوراق قبض تبلغ قيمتها 911 مليون جنيه من خمس شركات مصدرة تشمل أربع شركات تابعة لعامر غروب وشركة التمويل العقاري "قسطلي"، علمًا بأن معدل تغطية الشريحة الأولى قد تجاوز حجم الإصدار.

ومن المقرر إتمام عملية إصدار سندات التوريق على ثلاث شرائح بمدد استحقاق تبلغ 13 شهرًا للشريحة الأولى ومدة استحقاق تصل إلى 36 شهرا للثانية وتصل إلى 60 شهرًا للشريحة الثالثة، علمًا بأن الشريحة الأولى حصلت على تصنيف ائتماني AA+ من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني "ميريس"، بينما حصلت الشريحة الثانية على تصنيف AA، في حين حصلت الشريحة الثالثة على تصنيف A.

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وقال الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس، مصطفى جاد، إن الصفقة الجديدة تأتي عقب الإتمام الناجح لصفقة سندات توريق لصالح مجموعة طلعت مصطفى، ليصل بذلك إجمالي عدد صفقات سندات الدين التي قام بتنفيذها فريق قطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بأسواق ترتيب الدين 9 صفقات منذ بداية عام 2020 بقيمة إجمالية بلغت 6 مليار جنيه. وأضاف جاد أن نجاح الصفقة يعكس قدرة وكفاءة فريق العمل على التوسع بأعمال صفقات التوريق، في ضوء الأهمية المتزايدة التي تحظى بها فئات الأصول بالسوق المصري.

تجدر الإشارة إلى أنه تمت الموافقة على برنامج إصدار سندات توريق لصالح 9 شركات مصدرة خلال شهر ديسمبر 2020، والتي تشمل أربعة شركات تابعة لعامر غروب، وأربعة شركات تابعة لبورتو غروب، وشركة قسطلي. وقد قام كل من البنك العربي الإفريقي الدولي والبنك التجاري الدولي بدور الضامن لتغطية الاكتتاب، مع قيام البنك التجاري الدولي أيضًا بدور أمين الحفظ.

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