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المركزي المصري يمنع البنوك من توزيع أرباح نقدية

البنك المركزي المصري
مقر البنك المركزي المصري
بنوك مصر

المركزي المصري يمنع البنوك من توزيع أرباح نقدية

تدعيما للقاعدة الرأسمالية للمصارف

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القاهرة - رويترز

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قرر البنك المركزي المصري عدم السماح للبنوك بإجراء توزيعات نقدية من الأرباح السنوية أو المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين.

وكشفت وثيقة اطلعت عليها رويترز صادرة عن البنك المركزي وموجهة للبنوك العاملة في مصر بتاريخ 11 يناير كانون الثاني 2021 أن قرار مجلس إدارة البنك المركزي يأتي "تدعيما للقاعدة الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة نتيجة استمرار أزمة انتشار فيروس كوفيد-19". ويعمل في مصر نحو 37 بنكا.

وأضافت الوثيقة أن المركزي المصري سمح للبنوك بإجراء توزيعات للعاملين وصرف مكافأة مجلس الإدارة عن "العام المالي 2020".

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وخلال تداولات اليوم بالبورصة المصرية، تباين أداء أسهم البنوك، إذ شهدت أسهم البنك التجاري الدولي ارتفاعا بنسبة 1.71% لتصل إلى 62.99 جنيه، كما صعدت أسهم بنك قناة السويس بنسبة 2.07%، وارتفعت أيضا أسهم مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر بنسبة 2.08%.

وعلى الجانب الآخر، تراجعت أسهم بنك فيصل الإسلامي بنسبة 0.94%، كما تراجعت أسهم بنك كريدي أجريكول مصر بنسبة 2.7%، وتراجعت أسهم البنك المصري لتنمية الصادرات بنسبة 0.64%.

وأصدر البنك المركزي المصري، معايير جديدة لإدارة مخاطر التشغيل بالبنوك المحلية والحد الأدنى لرأس المال الرقابي اللازم لمقابلتها، وذلك في ضوء الإصلاحات النهائية لتطبيقات مقررات لجنة بازل 3.

وقال المركزي في تعليمات للبنوك، مطلع الشهر الجاري إن المعايير تأتي في إطار الاستراتيجية نحو تطبيق أفضل الممارسات الدولية بمجال الرقابة المصرفية، بغرض تعزيز أداء الجهاز المصرفي المصري وتقوية المراكز المالية للبنوك العاملة في مصر، وتحسين أساليب إدارة المخاطر لديها؛ وذلك لتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ومساعدتها على الصمود أمام أي أزمات مالية محتملة.

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