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البنوك تخاصم ترمب.. أكبر مقرضيه يقرر وقف التعامل معه

ترمب مناسبة
ترمب
ترمب

البنوك تخاصم ترمب.. أكبر مقرضيه يقرر وقف التعامل معه

في أعقاب هجوم أنصاره على مبنى الكونغرس

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دبي - العربية.نت

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يبدو أن منصات التواصل الاجتماعي ليست وحدها التي قررت عدم التعامل مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إذ أن أكبر البنوك المقرضة لشركاته قررت عدم التعامل معه في المستقبل.

قرر دويتشه بنك عدم إجراء أنشطة في المستقبل مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أو شركاته، وذلك في أعقاب هجوم أنصاره على مبنى الكونغرس الأميركي، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

ودويتشه بنك هو أكبر مقرض لترمب، إذ تفيد إفصاحات ترمب لمكتب الأخلاقيات الحكومي الأميركي ومصادر بنكية بأن قيمة القروض المستحقة للبنك على منظمة ترمب، وهي مظلة لمجموعة الشركات التي يمتلكها الرئيس الأميركي ويشرف عليها حاليا نجلاه، تبلغ حوالي 340 مليون دولار.

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والخطوة التي كشفت عنها صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصدر مطلع على نهج التفكير في البنك تأتي في وقت دعا فيه بنك سيجنتشر ترمب إلى الاستقالة، وفقا لرويترز.

وقال بنك سيجنتشر على موقعه الإلكتروني "استقالة الرئيس.. هي الأصلح لأمتنا والشعب الأميركي". وامتنع متحدث باسم دويتشه بنك عن التعقيب اليوم الثلاثاء على تقرير نيويورك تايمز.

ولم ترد منظمة ترمب حتى الآن على رسالة بالبريد الإلكتروني تطلب التعليق خارج ساعات العمل المعتادة، كما لم يرد المكتب الصحفي للبيت الأبيض على اتصالات هاتفية.

وكانت مجموعة من أنصار الرئيس الأميركي لبوا في وقت سابق الاثنين دعوة للتظاهر أمام مقرّ تويتر في سان فرانسيسكو للاحتجاج على قرار شبكة التواصل إغلاق حسابه، بعيد أعمال العنف التي شهدتها أروقة الكونغرس مساء الأربعاء الماضي.

يشار إلى أن الموقع الأحب على قلب ترمب، كان علق يوم الجمعة "بشكل دائم" حسابه، مشيراً إلى مخاطر حصول "تحريض جديد على العنف" من جانب الرئيس الأميركي المنتهية ولايته.

صاحب القرنين من أنصار ترمب داخل مبنى الكابيتول في واشنطن - فرانس برس
صاحب القرنين من أنصار ترمب داخل مبنى الكابيتول في واشنطن - فرانس برس

وأثارت خطوة تويتر هذه جدلاً واسعا في الولايات المتحدة، حول مدى أحقية مواقع التواصل في فرض رقابتها على المستخدمين، ومنعهم من التعبير عن آرائهم، وإيصال أصواتهم بحرية، لا سيما إذا تعلق الأمر برئيس البلاد.

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