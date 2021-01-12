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"رؤية سوفت بنك" يبيع حصة قيمتها 2 مليار دولار في "أوبر"

سوفت بنك
باعت شركة تابعة لصندوق "رؤية سوفت بنك" 38 مليون سهم في أوبر
سوفت بنك

"رؤية سوفت بنك" يبيع حصة قيمتها 2 مليار دولار في "أوبر"

ليستفيد من الارتفاعات القوية التي شهدتها الأسواق الأميركية

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العربية.نت

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باع صندوق "رؤية سوفت بنك" جزءا من حصته في "أوبر" بقيمة ملياري دولار، ليستفيد من الارتفاعات القوية التي شهدتها الأسواق الأميركية.

حيث باعت شركة تابعة لصندوق "رؤية سوفت بنك" 38 مليون سهم في أوبر، بسعر 53 دولارا للسهم الواحد.

ليحتفظ الصندوق بـ184 مليون سهم في أوبر، تبلغ قيمتها السوقية الحالية 10 مليارات دولار.

وارتفع سهم أوبر بـ150% من أدنى مستوياته التي سجلها في مارس من العام الماضي.

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إلى ذلك، كانت شركة أوبر للتكنولوجيا قد باعت في ديسمبر الماضي، وحدتها للقيادة الذاتية إلى شركة "أرورا إنوفيشن"، مقابل حصولها على حصة في الشركة الناشئة.

وأدت هذه العملية إلى إنشاء منافس أكبر في قطاع القيادة الذاتية، ما يشكل منافسة على كبار الشركات مثل "ألفابيت".

وبحسب الصفقة فسيتم تقييم "أرورا إنوفيشن" عند 10 مليارات دولار، حيث ستستثمر أوبر 400 مليون دولار في الشركة مقابل حصة تبلغ 26% ترتفع لتصل إلى 40% بعد احتساب حصص الموظفين والمستثمرين في قسم القيادة الذاتية في أوبر.

إلى ذلك، وافق مجلس إدارة شركة "أوبر" في وقت سابق على دفع 2.65 مليار دولار للاستحواذ على كامل أسهم تطبيق "بوستماتس" المنافسة في توصيل الطعام.

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