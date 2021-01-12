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توصية برفع رأسمال ولاء للتأمين بـ 755 مليون ريال

ولاء للتأمين التعاوني مناسبة
شعار ولاء للتأمين
سوق السعودية

توصية برفع رأسمال ولاء للتأمين بـ 755 مليون ريال

عبر طرح أسهم حقوق أولوية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة ولاء للتأمين التعاوني عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن المبلغ الإجمالي المراد الحصول عليه 755 مليون ريال.

وأضافت أن أسباب الزيادة تتمثل في دعم عمليات التوسع بنشاط الشركة وتعزيز هامش الملاءة.

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وأوضحت أن الأحقية تكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

وتخضع الزيادة لموافقة البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية والجهات النظامية الأخرى ذات العلاقة بالإضافة إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية.

وقالت ولاء للتأمين التعاوني، إنها ستعلن لاحقاً عند تعيين مستشار مالي للطرح وكذلك عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال للهيئة وعند وجود أي تطورات مستقبلية بهذا الشأن.

ويذكر أن رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع بعد الاندماج مع "متلايف إيه آي جي العربي"، في العام الماضي، بلغ نحو 646.4 مليون ريال، موزعاً على نحو 64.6 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم. كانت الأرباح الفصلية لشركة ولاء للتأمين التعاوني قد ارتفعت بنسبة 218%، في الربع الثالث من 2020، إلى 25.2 مليون ريال، مقابل 7.9 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2020، نمت أرباح ولاء للتأمين بنسبة 360%، إلى 42.8 مليون ريال، مقابل 9.2 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

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