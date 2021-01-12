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موديز تحافظ على تصنيفها لشركة ملاذ للتأمين عند "Baa2"

ملاذ للتأمين
شعار ملاذ للتأمين
سوق السعودية

موديز تحافظ على تصنيفها لشركة ملاذ للتأمين عند "Baa2"

مع نظرة مستقبلية مستقرة للقوة المالية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة ملاذ للتأمين التعاوني، عن استمرار محافظتها على تصنيف قوة التأمين المالية (IFSR) من الفئة "Baa2" من وكالة التصنيف الائتماني الدولية موديز Moody’s مع نظرة مستقبلية مستقرة للقوة المالية.

وقالت ملاذ للتأمين التعاوني في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن ذلك تصنيف وكالة Moody’s في الفئة Baa2 يعكس لشركة ملاذ عدة عوامل منها، مكانتها السوقية وعلامتها التجارية في المملكة العربية السعودية، وقوة جودة الأصول المدفوعة بالاستراتيجية الاستثمارية للشركة، بالإضافة إلى مستوى كفاية رأس المال.

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كانت أرباح ملاذ للتأمين التعاوني، قبل الزكاة، قد تراجعت بنسبة 79.33% في الربع الثالث من العام 2020 إلى نحو 1.3 مليون ريال، مقارنة بنحو 6.3 مليون ريال في الربع المماثل من 2019.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2020، ارتفع صافي ربح الشركة قبل الزكاة بنسبة 301.4% ليصل إلى 10.62 مليون ريال مقارنة بنحو 2.65 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2019.

وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2020 نحو 41.58 مليون ريال تمثل نسبة 8.3% من رأس المال البالغ 500 مليون ريال.

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