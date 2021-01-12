وجدت الخطوة الأخيرة التي قام بها تطبيق (واتساب) WhatsApp والمتعلقة بتحديث شروط الخدمة وسياسة الخصوصية والاندماج بشكل أفضل مع مجموعة منتجات فيسبوك الأخرى، وجمع البيانات المالية الخاصة بالمستخدمين هجوما ومعارضة شديدة من الجميع.

وشجعت هذه الخطوة الكثير من رواد الأعمال في وادي السيلكون بتشجيع متابعيهم على الانتقال إلى تطبيق (Signal)، ومنهم إيلون ماسك Elon Musk الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، وجاك دورسي Jack Dorsey، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر.

وبالفعل بدأ العديد من المستخدمين بإجراء هذا التبديل، والذي جعل تطبيق (Signal) في الفترة الأخيرة أفضل تطبيق مجاني في متجري آب ستور وغوغل بلاي في الهند متجاوزًا تطبيق (واتساب).

ومع ذلك غالبًا ما ينطوي تبديل التطبيقات على معضلة تحويل محادثات مجموعات واتساب إلى التطبيق الجديد، لكن مطوري تطبيق (Signal) نشروا طريقة سهلة للغاية تتيح لك نقل محادثات مجموعات واتساب بسهولة وفي خطوات معدودة، وفقا للبوابة العربية للأخبار التقنية.

وإليك كيفية نقل محادثات مجموعات واتساب إلى تطبيق Signal:

قم بتثبيت تطبيق (Signal) في هاتفك، وهو متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في غوغل بلاي.

وبعد تثبيت تطبيق (Signal) في هاتفك، قم بفتحه، ثم اضغط على النقاط الثلاثة في أعلى الزاوية اليمنى من شاشة التطبيق. ومن القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار (إنشاء مجموعة) Create a Group.

أعط اسمًا للمجموعة التي تم إنشاؤها وأضف جهات الاتصال المطلوبة.

الآن افتح المجموعة التي أنشأتها، ثم اضغط على النقاط الثلاثة في أعلى الجهة اليمنى من شاشة التطبيق. ومن القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار (الإعدادات) Settings.

في النافذة التي تظهر لك، اضغط على خيار (رابط المجموعة) Group Link. وقم بتبديل الزر الذي بجوار خيار (رابط المجموعة) Group Link إلى وضع التشغيل. في النافذة نفسها بعد تبديل الزر، اضغط على خيار (مشاركة) Share بالأسفل.

في تطبيق (واتساب)، افتح المجموعة التي تريدها ثم ألصق الرابط الذي قمت بنسخه في مربع الكتابة. الآن يمكن لأي شخص لديه حق الوصول إلى هذا الرابط، الانضمام مباشرة إلى المجموعة التي أنشأتها في (Signal).

ويمكن لمنشئ المجموعة إيقاف مشاركة الرابط في أي وقت من خلال تبديل الزر السابق إلى وضع عدم التشغيل، بالإضافة إلى ذلك يمكنك مشاركة الرابط في أي تطبيق آخر للمراسلة ودعوة الآخرين للانضمام إلى تطبيق (Signal).