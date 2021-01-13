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مركز "واعد" التابع لأرامكو يضاعف تمويلاته للشركات الناشئة

أرامكو
أرامكو
أرامكو

مركز "واعد" التابع لأرامكو يضاعف تمويلاته للشركات الناشئة

المركز خصّص 43 مليون ريال لاستثمارات رأس المال الاستثماري

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العربية.نت

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ضاعف مركزُ أرامكو السعودية لريادة الأعمال "واعد" نسبة إقراض الشركات الجديدة والناشئة في المملكة إلى ثلاثة أضعاف خلال العام 2020، وضخّ المزيد من الأموال لدعم الأعمال التجارية عبر الاستثمار في رأس المال للشركات، وذلك ضمن جهود المركز لتعزيز الدعم المادي لرواد الأعمال في المملكة.

وأوضح المركزُ أن زيادة مدفوعات القروض المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بلغ 31 مليون ريال في العام 2020، كما خصّص مركز "واعد" 43 مليون ريال لاستثمارات رأس المال الاستثماري، وذلك بزيادة بلغت 34% مقارنة بـ 32 مليون ريال في عام 2019.

وأشار مركز "واعد" إلى أن عدد القروض الممولة في العام 2019م بلغ 4 قروض في حين ارتفع عدد القروض في عام 2020 إلى 12 قرضاً، إضافة إلى زيادة عدد اتفاقيات رأس المال الاستثماري المنفذة من 7 إلى 9 اتفاقيات خلال الفترة نفسها، واستثمار المركز بأكثر من 375 مليون ريال لدعم نمو مئات الأعمال المبتكرة في المجال الرقمي في المملكة، من خلال توفير خِدْمات القروض واستثمارات رأس المال الجريء وخِدْمات الاحتضان للشركات الجديدة، ودعم رواد الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع القطاعات المتميزة والمبتكرة والتي تمتلك تقنيات فريدة وجاهزة للسوق.

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