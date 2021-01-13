  • مباشر
اللغة

"زووم" تعتزم جمع 1.75 مليار دولار عبر طرح أسهم جديدة

زووم
تطبيق "زووم"
تكنولوجيا

"زووم" تعتزم جمع 1.75 مليار دولار عبر طرح أسهم جديدة

ستطرح الشركة 5,15 مليون سهم بسعر 340 دولاراً للسهم

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تعتزم شركة " Zoom Video Communications " جمع 1.75 مليار دولار من خلال طرح أسهم جديدة، مستفيدة من الطلب الدائم على منصتها أثناء فترة تفشي وباء كورونا.

وستطرح الشركة 5 ملايين و150 ألف سهم ، بسعر 340 دولاراً للسهم، وهو ما يمثل خصماً بنسبة 4.7% عن آخر إغلاق لها.

ومن المرجّح الانتهاء من عملية الطرح بحلول الخامس عشر من يناير، علما أن بنك JPMorgan Chase سيقوم بترتيب عملية البيع.

يُذكر أن "زووم" تتوقع زيادة المبيعات بنسبة 330% في الربع الحالي الذي ينتهي في يناير.

من العدم... كيف برز اسم مؤسس زووم كأنجح شخصيات 2020؟ قصص خاصة شركات من العدم... كيف برز اسم مؤسس زووم كأنجح شخصيات 2020؟

يذكر أن قبل عام 2020، كان "زووم" تطبيقاً خاصاً بالشركات، ويكلف العملاء 14.95 دولاراً وما فوق شهرياً لاستخدام الخدمة للاتصال، وكان هناك إصدار مجاني، لكنه لم يستخدم كثيراً.

الآن يستخدم معظم الأشخاص تطبيق (Zoom) مجاناً، وشهد التطبيق معدل استخدام عال للغاية، فمن 10 ملايين مستخدم يومياً في شهر ديسمبر 2019 إلى أكثر من 300 مليون مستخدم يومياً.

كما توسعت شركة زووم في إضافة طرق جديدة لكسب المال من خلال التطبيق عن طريق إضافة ميزات جديدة على مدار العام، ومنها: ميزة تُسمى (OnZoom) تتيح للمستخدمين إقامة أحداث افتراضية مباشرة يمكن للآخرين الدفع مقابل حضورها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

شرط غريب لـ شرط غريب لـ"ذو القرنين" في السجن.. والقاضية توافق!
مؤسس أمازون ينتزع اللقمة من فم ماسك ويستعيد مؤسس أمازون ينتزع اللقمة من فم ماسك ويستعيد "الأغنى" بالعالم

الأكثر قراءة

فيديو يوثق هروبهم.. حفروا نفقاً تحت السجن في مصر وفروا فيديو يوثق هروبهم.. حفروا نفقاً تحت السجن في مصر وفروا
أفقرهم فقتلهم.. تسمّم جماعي جديد في معقل آل الأسد أفقرهم فقتلهم.. تسمّم جماعي جديد في معقل آل الأسد
عقب انتقادات وجدل.. واتساب يوضح عقب انتقادات وجدل.. واتساب يوضح "خصوصيتكم بأمان بشرط"
صدمة في مصر.. شاب يلفظ أنفاسه قبل ساعة من زفافه صدمة في مصر.. شاب يلفظ أنفاسه قبل ساعة من زفافه
الإعدام شنقاً لطاعن السياح في جرش.. ثأراً للبغدادي الإعدام شنقاً لطاعن السياح في جرش.. ثأراً للبغدادي
مع أزمة الخصوصية.. هذه أهم 5 بدائل لتطبيق مع أزمة الخصوصية.. هذه أهم 5 بدائل لتطبيق "واتساب"

قبل أن تذهب

مشاريع تنموية في سيناء المصرية
مشاريع تنموية في سيناء المصرية

اكتشف المزيد