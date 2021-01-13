أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة مجال الصورة للاتصالات وتقنية المعلومات ومؤسسة الإنتاج المتكامل للإنتاج الفني للاستحواذ على حصة إضافية من شركتها التابعة، شركة الإنتاج المتكامل للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع، وذلك عند التوصل إلى اتفاق نهائي بين جميع الأطراف.

وقالت "تهامة للإعلان" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إن العمل بهذه المذكرة يبدأ من تاريخ توقيعها ولمدة 90 يوما، قابلة للتجديد بموافقة جميع الأطراف.

وأشارت إلى وجود أطراف ذات علاقة، هي مؤسسة مجال الصورة للاتصالات وتقنية المعلومات ومؤسسة الإنتاج المتكامل للإنتاج الفني بصفتهم شركاء لشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق في شركتها التابعة، شركة الإنتاج المتكامل للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع.

وتخضع الصفقة المقترحة لموافقة السلطات المختصة.

وأوضحت تهامة للإعلان، أن المذكرة تُعد تنفيذاً لاستراتيجية الشركة في النمو والتوسع لا سيما في ظل ما يشهده قطاع الإنتاج من نمو كبير ومتسارع بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وإيماناً من الشركة بدورها في دعم وتمكين القطاعات الحيوية وتمكين الشباب السعودي المتميز وتوطين الصناعة ودعم الإنتاج المحلي بشكل عام.

وكانت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق، قد أعلنت في منتصف نوفمبر الماضي، عن تطورات استخدام المتحصلات زيادة رأس المال عبر إصدار أسهم حقوق الأولوية خلال الفترة من 4 أكتوبر 2020 إلى اليوم.

وقالت الشركة، إن الصافي المتحصل من زيادة رأس المال بلغ نحو 96.38 مليون ريال، بعد إجمالي مصاريف مباشرة وغير مباشرة خاصة بزيادة رأس المال بلغت نحو 3.62 مليون ريال، من إجمالي 100 مليون ريال قيمة المتحصلات من إصدار أسهم حقوق الأولوية.

وبلغت نسبة متحصلات رأس المال المستخدمة 31.15%، ويتبقى مبلغ إجمالي قدره 68.85 مليون ريال.