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مساهمو "عطاء" يقرون توزيع 40 مليون ريال أرباحاً سنوية

عطاء التعليمية
شركة عطاء التعليمية
سوق السعودية

مساهمو "عطاء" يقرون توزيع 40 مليون ريال أرباحاً سنوية

بحصة ريال للسهم

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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وافق مساهمو شركة عطاء التعليمية "عطاء" خلال اجتماع الجمعية العامة العادية، المنعقدة مساء الاثنين الماضي، على توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2020، بقيمة إجمالية قدرها 40 مليون ريال لتكون حصة كل سهم ريال، وبنسبة 10% من رأس المال المدفوع.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إن الأحقية تكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، كما سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً.

ووافق المساهمون على صرف مبلغ 1.35 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع 150 ألف ريال لكل عضو حتى الفترة المنتهية في 31 يوليو 2020.

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وأقر المساهمون بنود الجمعية ومنها البنود المتعلقة بالقوائم المالية عن السنة المالية السابقة للشركة.

كان صافي ربح عطاء التعليمية قد تراجع بنسبة 8.4% خلال السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2020، ليصل إلى 75.8 مليون ريال، مقارنة بنحو 82.7 مليون ريال في السنة المالية السابقة لها.

تبدأ السنة المالية للشركة في مطلع أغسطس من كل عام، حتى نهاية يوليو من العام التالي.

تراجع صافي أرباح شركة عطاء التعليمية بنسبة 69.7% بالربع الأول المنتهي في 31 أكتوبر 2020، ليصل إلى 4.92 مليون ريال، مقارنة بنحو 16.25 مليون ريال صافي ربح بالربع المماثل من السنة المالية السابقة.

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