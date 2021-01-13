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نساند المملوكة لـ"سابك" توقع 4 صفقات بـ42 مليون ريال

شركة سابك مناسبة
شركة سابك
سوق السعودية

نساند المملوكة لـ"سابك" توقع 4 صفقات بـ42 مليون ريال

تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

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دبي - العربية.نت

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وقعت شركة نساند للاستثمار، المملوكة للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" 4 صفقات منذ إطلاقها عام 2018، بقيمة إجمالية نحو 42 مليون ريال مع شركاء محليين وخارجيين عبر قطاعات متنوعة بما في ذلك البلاستيك والطاقة ومنتجات البناء والخدمات الصناعية ومعدات الحماية الشخصية.

وافتتحت شركة نساند للاستثمار أمس الثلاثاء، مقرها الجديد في واجهة الرياض، وأطلقت هويتها التجارية الجديدة.

وقال رئيس مجلس إدارة نساند للاستثمار، الرئيس التنفيذي لشركة "سابك"، يوسف بن عبدالله البنيان، إن عمل شركة نساند للاستثمار يأتي في إطار مبادرات "سابك" للتوطين، وانطلقت في عام 2018 لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستثمار في رأس المال وحقوق الملكية إسهاماً في تعزيز المحتوى المحلي بما يخدم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وأضاف أن افتتاح المقر الجديد خطوة مهمة على طريق تميز الشركة لتحقيق هدفها المتمثل في تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسريع التقدم نحو أهداف المحتوى المحلي لرؤية المملكة 2030.

وتعد نساند للاستثمار، شركة استثمارات خاصة مملوكة بالكامل لشركة "سابك" وتعمل كشركة مستقلة.

وتواصل الشركة حالياً بناء شبكتها وتعزيز حضورها في السوق من خلال إنشاء علاقات إستراتيجية جديدة والتعاون مع الجهات الحكومية الوطنية والهيئات التنظيمية، كما تهدف الشركة إلى الإسهام في تمكين وتنفيذ الإستراتيجية الصناعية الوطنية للمملكة.

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