مع ارتفاع حرارة سوق السيارات الكهربائية في الصين، كانت تسلا، وBYD من بين الفائزين، بحسب بيانات مبيعات 2020.

بعد أقل من ستة أشهر من إطلاق شركة صناعة السيارات الصينية BYD سيارتها الكهربائية الفاخرة "هان"، قفزت السيارة إلى المركز الثامن بين سيارات الطاقة الجديدة الأكثر مبيعاً في البلاد العام الماضي، وفقاً لبيانات صادرة عن جمعية سيارات الركاب الصينية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء. تشمل فئة الطاقة الجديدة مصادر الطاقة الكهربائية والهجينة التي تعمل بالكهرباء.

وقالت شركة “BYD”، المدعومة من الملياردير الأميركي وارين بافيت، إن مبيعات سيارة هان سيدان زادت كل شهر منذ بدء عمليات التسليم في أغسطس. تأتي السيارة السيدان في كل من الإصدارات الكهربائية النقية والهجينة.

وقالت الجمعية إن سيارة "هان" كانت رابع أكثر السيارات مبيعاً في شهر ديسمبر. وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه "العربية.نت".

واحتلت سيارة السيدان طراز 3 من تسلا المركز الأول على مدار العام بأكمله، حيث بيعت أكثر من 137000 سيارة في عام 2020، وفقاً للتقرير.

وبالنسبة لسيارات الركاب بغض النظر عن مصدر الطاقة، احتل طراز Tesla's Model 3 المركز العاشر في ديسمبر.

سيارة صغيرة تتجاوز تسلا

في الوقت الذي اختتم فيه المستهلكون الصينيون عام 2020 وتطلعوا إلى المستقبل، اشتروا أكثر من 35000 سيارة من طراز Hongguang Minis، مما يجعلها السيارة الأكثر مبيعاً للطاقة الجديدة في ديسمبر وثاني أفضل سيارة لهذا العام.

السيارة عبارة عن سيارة كهربائية صغيرة بسعر يبدأ من 28800 يوان (4400 دولار أميركي) تم تطويرها بواسطة مشروع مشترك بين جنرال موتورز وشركة Wuling Motors وشركة SAIC Motor المملوكة للدولة.

واحتلت سيارتان كهربائيتان صغيرتان أخريان طورتهما شركات صناعة السيارات الصينية المحلية قائمة العشرة الأوائل، مما يسلط الضوء على التناقض بين الطلب القوي على السيارات الراقية وذات الميزانية المحدودة في فئة السيارات الكهربائية.

كانت Xpeng's P7 سيدان فاخرة، مثل BYD's Han التي بدأت عمليات التسليم هذا الصيف، تاسع أفضل سيارات الطاقة الجديدة مبيعاً في ديسمبر.

ونموذج Li Auto الأول والوحيد حتى الآن، Li One SUV، باع آلاف السيارات أكثر من طراز ES6 SUV الأكثر مبيعاً من Nio العام الماضي.

حتى إن الشركتين الناشئتين نجحتا في الانضمام إلى المراكز العشر الأولى في فئة SUV بين جميع السيارات بغض النظر عن مصدرها للطاقة، حيث احتلت Li Auto المرتبة الثامنة بينما احتلت Nio المركز التاسع.

وانخفض إجمالي مبيعات التجزئة لسيارات الركوب في أكبر سوق للسيارات في العالم بنسبة 6.8% العام الماضي إلى حوالي 19.3 مليون وحدة، وفقاً لأرقام مجموعة سيارات الركاب. وقال التقرير إن سيارات الطاقة الجديدة خالفت الانخفاض لترتفع 9.8% إلى 1.1 مليون.

2020 تصنيفات سيارات الطاقة الجديدة

فيما يلي الترتيب الكامل لعام 2020، مع وجود الشركة الأم بين قوسين:

"موديل 3" (تسلا)

"هونغ جوانغ ميني" (SAIC-GM-Wuling)

"أورا R1" (Great Wall Motor)

"أيون إس" (جاك موتور)

"Qin EV" من “BYD”

“eQ” من (شيري)

"لي وان" من (Li Auto)

هان من (BYD)

"ES6" من (Nio)

“5 PHEV” من (BMW)