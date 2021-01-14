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"العربية للطيران" تستأنف رحلاتها إلى قطر بدءاً من 18 يناير

العربية للطيران أبوظبي مناسبة
إحدى طائرات شركة "العربية للطيران"
قطر

"العربية للطيران" تستأنف رحلاتها إلى قطر بدءاً من 18 يناير

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العربية.نت

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أعلنت شركة "العربية للطيران" استئناف رحلاتها من مطار الشارقة الدولي إلى العاصمة القطرية الدوحة بدءا من 18 يناير الجاري.

وكان وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي خالد عبدالله بالهول، قد أعلن الأسبوع الماضي، أن دولة الإمارات ستبدأ بإنهاء كافة الإجراءات المتخذة تجاه دولة قطر بموجب البيان الصادر في 5 يونيو 2017، عقب توقيع "بيان العُلا" المتضمن اتفاق التضامن الدائم، والذي يعد إنجازا خليجيا وعربيا يعزز من وحدة الصف الخليجي والعربي والإسلامي وتماسكه.

وقال بالهول إن دولة الإمارات ستعمل على إعادة فتح كافة المنافذ البحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة، وإنه تم توجيه الجهات المعنية في دولة الإمارات بهذه الإجراءات التي بدأ بالفعل تفعيلها اعتبارا من 9 يناير الجاري.

وأضاف أن دولة الإمارات ستعمل مع دولة قطر على إنهاء كافة المسائل العالقة الأخرى من خلال المحادثات الثنائية.

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بدوره، كان وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، قد صرح في وقت سابق أن دول الخليج تعتزم فتح مجالها الجوي أمام قطر واستئناف التجارة في غضون أسبوع من التوقيع على اتفاق المصالحة بينهما في 5 يناير الجاري.

وبموجب الاتفاق، وافقت 4 دول عربية، بما في ذلك الإمارات، على إعادة العلاقات بشكل كامل مع قطر، منهية المقاطعة التي استمرت 3 سنوات.

مصر للطيران تسير رحلة يوميا إلى الدوحة

إلى ذلك، أفاد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران الطيار رشدي زكريا، الثلاثاء الماضي، أنه في ضوء قرار الدولة المصرية بإعادة فتح المجال الجوي لتسيير رحلات من وإلى دولة قطر، تخطط مصر للطيران لتشغيل رحلة يومياً إلى الدوحة وإضافة رحلة أخرى في حالة زيادة الطلب.

وأضاف في بيان، تلقت "العربية نت" نسخة منه، أنه سوف يتم الإعلان عن موعد تشغيل الرحلات بمجرد الانتهاء من إجراءات التصاريح اللازمة للتشغيل بين سلطتي الطيران بين البلدين و إعداد جدول الرحلات ووضعها على أنظمة التشغيل والإعلان عنها عبر وسائل البيع المختلفة لمصر للطيران.

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