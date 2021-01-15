كشف مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري عن أن أرصدة واحتياطيات البنوك المصرية فى الخارج (بخلاف أرصدة الاحتياطات الدولية للبنك المركزي) قد قفزت من نحو 10 مليارات دولار منذ أبريل الماضي وحتى نهاية ديسمبر 2020، إلى أكثر من 20 مليار دولار.

وقال المصدر إن أرصدة البنوك المصرية فى الخارج قفزت خلال الفترة بنسبة تصل إلى 100%، بما يعادل 10 مليارات دولار ورغم تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وأرجع هيثم عادل رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية، هذه القفزة في حجم أرصدة البنوك المصرية بالدولار بالخارج إلى حسن إدارة القائمين على القطاع المصرفي المصري، والرؤية الإستباقية الجيدة التي اتخذها البنك المركزي لتجنيب القطاع المصرفي تداعيات أزمة كورونا الحالية، سواء محليا أو عالميا.

وأكد عادل أن بلوغ أرصدة البنوك المصرية في الخارج تلك المعدلات القياسية يعد من ثمار النتائج الايجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذى طبقته مصر خلال السنوات الماضية، وواحد من أهم إنجازات ملف السياسة النقدية.

يشار إلى أن الاحتياطي مصر من النقد الأجنبي قد إرتفع بنهاية شهر ديسمبر الماضي مسجلا أكثر من 40 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 850 مليون دولار.