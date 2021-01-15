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وزير الاستثمار السعودي يعلن افتتاح أكبر متاجر هواوي خارج الصين بالمملكة

خالد الفالح وهواوي
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح
هواوي

وزير الاستثمار السعودي يعلن افتتاح أكبر متاجر هواوي خارج الصين بالمملكة

قال إنها خطوة مهمة في رحلة الشركة الاستثمارية بالسعودية

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دبي - العربية.نت

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أعلن وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، توقيع اتفاقية مع شركة "هواوي" الصينية لافتتاح أكبر متجر لها خارج الصين في العاصمة السعودية الرياض.

وقال الوزير في تغريدة اطلعت عليها "العربية نت": "سعدت برعاية توقيع الاتفاقية بين شركة هواوي وكادن (KadenInvest) لافتتاح أكبر متجر رئيس لهواوي خارج الصين في مدينة الرياض، التي تعد خطوة مهمة في رحلة هواوي الاستثمارية في المملكة".

وأضاف الفالح أن هذا الحدث هو ثمرة من ثمار التعاون المستمر بين وزارة الاستثمار ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، الرامي إلى جذب وتمكين ودعم الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية قد وقعت في ديسمبر الماضي مذكرة تفاهم مع شركة "هواوي"، لدعم خطط المملكة للتحول الرقمي وتوطين التقنيات.

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