أعلن وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، توقيع اتفاقية مع شركة "هواوي" الصينية لافتتاح أكبر متجر لها خارج الصين في العاصمة السعودية الرياض.

وقال الوزير في تغريدة اطلعت عليها "العربية نت": "سعدت برعاية توقيع الاتفاقية بين شركة هواوي وكادن (KadenInvest) لافتتاح أكبر متجر رئيس لهواوي خارج الصين في مدينة الرياض، التي تعد خطوة مهمة في رحلة هواوي الاستثمارية في المملكة".

سعدت برعاية توقيع الاتفاقية بين شركة هواوي @Huawei و @KadenInvest لافتتاح أكبر متجر رئيس لهواوي خارج الصين في مدينة الرياض @RiyadhFront التي تعد خطوة مهمة في رحلة هواوي الاستثمارية في المملكة. InvestSaudi# pic.twitter.com/1QHw7D8YsF — خالد الفالح|Khalid Al Falih (@Khalid_AlFalih) January 14, 2021

وأضاف الفالح أن هذا الحدث هو ثمرة من ثمار التعاون المستمر بين وزارة الاستثمار ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، الرامي إلى جذب وتمكين ودعم الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية قد وقعت في ديسمبر الماضي مذكرة تفاهم مع شركة "هواوي"، لدعم خطط المملكة للتحول الرقمي وتوطين التقنيات.